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Engelli bakıcılarına

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Müdürlüğü tarafından engelli bakıcılarına yönelik düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:14
Engelli bakıcılarına seminer

İpekyolu ilçesinde ikamet eden ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sunmuş olduğu engelli evde bakım hizmetinden faydalanan engelli vatandaşların bakıcılarına yönelik;

'engelli evde bakım kalite standartları, engelli hastaların bakımı ve engelli evde bakım hizmetleri' hakkında verildi. Seminerde, yatalak hastaların bakıcılarına; 'yatak yarası önleme talimatı, yatak yarası tedavi talimatı, kişisel günlük bakım talimatı, engellilerde giysi giydirme talimatı, banyo yaptırma talimatı, vücut silme talimatı, yatakta saç yıkama talimatı, ağız-diş bakım talimatı, bıyık-sakal tıraş talimatı, el-tırnak bakım talimatı, ayak-tırnak bakım talimatı, sürgü-ördek ile tuvalet kullanım talimatı, bez değiştirme talimatı, beslenme talimatı, bel sağlığı talimatı' konularında eğitim verildi.

Müdürü , , Sosyolog ve Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde görev yapan Hemşire tarafından engelli evde bakım hizmetleri ve engelli bakım kalite standardı hakkında verilen eğitimin, engelli hasta bakıcılarının, engelli hasta bakımına yönelik bilgi seviyelerini artırmak, bakım hizmeti kalitesini yükseltmek ve ların hayata katılımını sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

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