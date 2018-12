Ercan Kesal D&R’daki imza gününde sevenleriyle buluştu

Sinemayla olduğu kadar kitaplarıyla da adından söz ettiren Ercan Kesal, son kitabı "Kendi Işığında Yanan Adam"ın D&R Kanyon'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kesal, hayranlarıyla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

İmza günüyle ilgili görüşünü paylaşan Kesal: "İçinde kitap olan her şeyde bir iyilik ve geleceğe dair de bir coşku vardır. Bu yüzden bu fırsatı bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Okurlar ile buluşmak çok güzel. Hem okurlar ile sohbet edebilmek, geri dönüşlerini alabilmek için de bir fırsat oluyor" dedi.



Kitap hakkında

Ercan Kesal'ın yeni kitabı Kendi Işığında Yanan Adam – Tanıdığım Metin Erksan, İletişim Yayınları tarafından okurlara sunuldu. Ercan Kesal "ustam" dediği Metin Erksan'ın hayatının son demlerini, sinemaya olan bakışını, bitmek bilmeyen enerjisini anlatıyor. Kitabın sonunda ayrıca Erksan hayattayken onunla yapılan son mülakat da yer alıyor…

Susuz Yaz ve Sevmek Zamanı gibi iki kült filmin yaratıcısı olan, sinema tarihimizin en üretken ve özgün yönetmenlerinden Metin Erksan hakkında bir küçük kitap…

Ercan Kesal, usta yönetmenin hayatının son demlerine eşlik edişini, onunla arkadaşlıklarını, yaptıkları sohbetleri anlatıyor. Sadece sinema değil, insan halleri, memleket, İstanbul, her şey hakkındaki sohbetleri… Meslektaşlarına ve "sektöre" kızgın, zaten "huysuzluğuyla" maruf ama aklıyla, enerjisiyle hemfikir olmayanlara bile ilham ve can veren bir adam. Kesal, Erksan'ı adeta bir roman kahramanı gibi tasvir ediyor.

Kitabın sonunda Erksan'la yapılmış son mülakat yer alıyor - Sevmek Zamanı üzerine.

Ercan Kesal, "Abim, dostum, yad ellerde babam, arkadaşım, şahidim, hastam, hocam ve ustamdı" diyor Erksan hakkında. Bu kitap, aynı zamanda bir yarenlik, bir dostluk, bir muhabbet hikâyesi…