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Ödüllü oyuna teknolojik yorum

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Ödüllü oyuna teknolojik yorum
Tiyatrokare, Mark Haddon'un çok satan romanı 'Süper İyi Günler'den uyarlanan oyununu seyircisiyle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bugüne kadar Londra West End ve New York Broadway başta olmak üzere dünya çapında 3 milyondan fazla sahnelenen ödüllü oyun; yarın ilk kez seyirciyle buluşacak. Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile farkındalık projesi olarak hayata geçirilen 'Süper İyi Günler'; üç boyutlu animasyonlar eşliğinde 80 metrekare LED ekranlardan oluşan dekoruyla dikkat çekiyor. Emir Özden, Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel ve Celile Toyon'un oynadığı oyunu Nedim Saban yönetiyor. 'Süper İyi Günler'; dünya edebiyatının çok sevilen genç kahramanlarından birine dönüşen 16 yaşındaki otizmli 'Christopher'ın hikayesi üzerine kurulu.
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Ödüllü oyuna teknolojik yorum
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