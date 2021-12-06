ÇDSO’da konçertango

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) yine etkileyici bir programla konserlerine, COVİD -19 salgın tedbirlerini en üst seviyede tutarak devam ediyor. Bu haftaki konseri Adanalı sanatseverlerin özlemle beklediği, Devlet Sanatçısı ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen yönetecek.

Programın ilk bölümünde, klasik müzik dünyasında gelecek vadeden kemancı ve orkestra şefi Hasan Niyazi Tura'nın "Konçertango" adlı bestesini, keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın seslendirecek. İkinci yarıda ÇDSO.,G. Bızet'in Senfoni Do Majör eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Konser 10 Aralık 2021 Cuma akşamı saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda gerçekleşecek.