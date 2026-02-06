Kültür yolu takvimi açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 takvimini açıkladı. Bu yıl 26 ilde gerçekleşecek festival 25 Nisan'da Şanlıurfa'dan başlayacak ve 15 Kasım'da Adana'da sona erecek. Bakan Ersoy, "2021 yılında 80 mekanda ve 2.000'in üzerinde sanatçıyla başlattığımız kültür-sanat yolculuğunu 'Dünyanın En Büyük Festivali' haline dönüştürdük. Geçtiğimiz yıl 8 ay boyunca 20 şehirde, 1.000'den fazla etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600'den fazla etkinliğe sahne oldu. Bu yıl Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'nin da eklenmesiyle festival coşkusu 26 ile yayıldı" dedi.