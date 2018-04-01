Tekstil sektörünün kalbi Bursa’da atıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tekstil sektörünün ihracatını artıracak yeni bir organizasyona daha imza attı. Ticari Safari Projesi kapsamında şimdiye kadar 16 Bine yakın yabancı iş insanını Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, 36 ülkeden yaklaşık 360 yabancı firma temsilcisini Bursa'ya getirdi. Tekstil sektörüne yönelik daha önce 3 ayrı alım heyetiyle 600'den fazla yabancı alıcıyı Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, Tekstil Ur-Ge Projesi'nin kurumsal markası olan BURTEX çatısı altında Merinos AKKM'de alım heyeti programına imza attı.

"4'NCÜ ALIM HEYETİ"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Ekonomi Bakanlığı'nın da destekleriyle düzenlenen 10 ayrı Ur-Ge Projesi'nde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından birisi olan BTSO'nun tekstil sektöründe 4'ncü kez alım heyeti organizasyonu düzenlediğini kaydeden İsmail Kuş, Ur-Ge projelerinin Bursa'nın ihracatına büyük katkı sağladığını ifade etti.

36 ÜLKEDEN 360 İŞ İNSANI

Her bir fuar ve alım heyeti programının sektörlerin dünyaya açılmasına katkı sağladığını ifade eden İsmail Kuş, "BTSO olarak Bursa'ya değer ve vizyon katmaya devam ediyoruz. Bursa bir tekstil şehri. Bursa'yı sadece üretim üssü değil, fuarcılıkta da cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Alım heyeti programlarıyla firmalarımızın ciddi bir ticaret hacmine ulaşmasını istiyoruz. Organizasyona katkılarından dolayı Ekonomi Bakanlığı, BUTTİM ve sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum" dedi. BUTTİM Başkanı Ali Tiryaki ise alım heyeti programının tekstil sektörünün iş hacmini artıracağını ifade ederek, "2 bine yakın işletmenin yer aldığı BUTTİM olarak ilk defa bir Ur-Ge çalışması yapıyoruz. Giysilik kumaş üzerine yaptığımız bu projemize yeni organizasyonlarla devam edeceğiz. Her zaman iş dünyamızın yanında olan BTSO'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

BURSA İPEĞİ DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, firmaları stantlarında ziyaret etti. Bursalı firmaların yeni kreasyonlarının yer aldığı Trend Alanı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, organizasyonda Bursa ipeği de görücüye çıktı. Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin de katkılarıyla ipek halı ve diğer kumaşlık ürünlerin üretimi ile ilgili sunum da yapıldı.

BTSO AKADEMİ'DEN 17 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Akademi Projesi kapsamında düzenlenen 260'a yakın eğitim organizasyonundan 17 binden fazla yönetici ve çalışan faydalandı. Türkiye'deki oda ve borsalara rol model olan BTSO Akademi'de gerçekleştirilen eğitimlere sektör temsilcileri yoğun ilgi gösteriyor. 2014 yılında hayata geçirilen BTSO Akademi kapsamında Doğan Cüceloğlu, Üstün Dökmen ve Acar Baltaş gibi alanında uzman isimler, Bursa iş dünyasının yönetici ve çalışanları ile buluştu. BTSO Akademi'de 4 yılda kişisel gelişim seminerlerinden İngilizce eğitim programlarına, uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden stres yönetimine; hukuki uyuşmazlıklardan aile şirketlerinin geleceğine, finans yönetiminden dijital ve e-pazarlama yöntemlerine kadar 260'a yakın eğitim gerçekleştirildi.

BTSO BİNLERCE İŞ İNSANINI DÜNYA ARENASINA ÇIKARDI

Bursa iş dünyasının ileri teknoloji, katma değerli üretim ve Ar-Ge odaklı büyümesine yönelik rol model projelere imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi ile Bursalı firmaların dünya arenasında boy göstermesini sağlıyor. BTSO, Türkiye ekonomisine katma değerli ve ihracat odaklı büyümesinin baş mimarı olan iş dünyası temsilcilerini yurt dışı fuarlarına ve ikili iş görüşmeleri etkinliklerine taşımaya devam ediyor. Üyelerini farklı sektörlerde dünyanın en önemli fuar organizasyonlarıyla buluşturan BTSO, bu organizasyonlar ile şirketlerin ihracatçı kimliğini güçlendirdi. Bursalı firmaların küresel arenada daha güçlü konuma yükselmesi için fırsat niteliğinde olan Küresel Fuar Acentesi, hem şirketlerin ihracat hedeflerine ulaşmasını sağlıyor hem de dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelerinin önünü açıyor.