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Giriş Tarihi: 26.6.2021 13:55 Son Güncelleme: 26.6.2021 13:56

Marmara Üniversitesi öğretim elamanları alacak

Marmara Üniversitesi öğretim elamanları alacak

Marmara Üniversitesi öğretim elemanları alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 9 Temmuz olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Marmara Üniversitesi öğretim elamanları alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Üniversitemiz Rektörlüğüne 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular www.marmarapersis.com adresi üzerinden istenen belgeler yüklenerek online olarak yapılacaktır.

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Marmara Üniversitesi öğretim elamanları alacak
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