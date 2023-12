Yılın otomobilinde voltaj yüksek

Avrupa'da Yılın Otomobili 2024 (Car of the year) için yarışacak finalistler belli oldu. 22 ülkeden 59 jüri üyesinin oylarıyla 7 otomobil finale kaldı. Yılın Otomobili için yarışacak modeller şunlar: BMW 5 serisi, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota CH-R, Volvo EX30.İkinci oylama sonucunda 'Yılın Otomobili' seçilecek otomobil 26 Şubat 2024'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.Son birkaç yıldır Yılın Otomobili yarışmasında elektrikli otomobiller oldukça dikkat çekiyor. Her yıl 7 finalist arasındaki elektrikli modellerin sayısı artıyor. Bu yıl da 7 finalist arasında doğuştan elektrikli 4 model (BYD Seal, Kia EV9, Renault Scenic ve Volvo EX30) yer aldı. Diğer iki finalistin ise (BMW 5 Serisi, Peugeot 3008) benzinli motorların yanı sıra elektrikli versiyonları var. Finalistlerde sadece Toyota C-HR'ın tamamen elektrikli modeli yok. C-HR'ın tam hibrit ve plug-in hibrit versiyonları var.