Oruç tutarken ağız kokusunun sebebi meğer buymuş! En etkili yöntem...

"BİRÇOK SİSTEMİK HASTALIK AĞIZ İÇİNDEN KAYNAKLANABİLİR"

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Merve Nur Yılmaz da ağız kokusunun önlenmesinde ağız hijyeninin temel unsur olduğunu ancak tek başına her zaman yeterli olmayabileceğini belirtti.

Ağız sağlığının yalnızca estetik unsur olmadığına işaret eden Yılmaz, birçok sistemik hastalığın da ağız içinden kaynaklanabildiğini söyledi.

Yılmaz, düzenli ve doğru diş fırçalamanın ağız sağlığının temelini oluşturduğunu, dişlerin en az günde iki kez fırçalanması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece diş fırçalamak yeterli değil. Diş aralarının temizliği için diş ipi ve ara yüz fırçalarının mutlaka kullanılması gerekmektedir. İhtiyaç halinde ağız duşu ve gargaralarla ağız hijyeni desteklenmelidir." diye konuştu.