Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 yıllık burç yorumları: Yeni yılda hangi burcu ne bekliyor?

Yeni yıla girerken en çok merak edilen şeylerden biri de burç yorumları oluyor. Gökyüzünün verdiği mesajları doğru bir şekilde almak için Dr. Astrolog Şenay Devi'ye danıştık. 2022 yılında burçları neler bekliyor? Kariyer, sağlık, aşk hayatında değişiklik yaşayacak burçlar hangileri? İşte önümüzdeki yılın gökyüzü enerjilerinin burçlarımıza getirdikleri...

KOÇ BURCU YILLIK YORUMU

2022, ilişki odaklı Venüs'ün kariyer bölgenizde geriye doğru ilerlemesiyle başlar ve başkaları tarafından nasıl algılanmak istediğinizi düşünmek için zaman harcamanızı gerektiren enerjiler söz konusu. Uzun süredir devam eden... Devamı için tıklayın...

BOĞA BURCU YILLIK YORUMU

Geçen yıl boyunca burcunuzdaki Uranüs ile ciddi bir şekilde karşı karşıya gelen ciddi Satürn sayesinde, evrenin sizi bir süredir değişmeye ve büyümeye zorladığını hissediyorsunuzdur. Bu yılki tutulmaların dördünün de... Devamı için tıklayın...

İKİZLER BURCU YILLIK YORUMU

Burcunuz ve ortaklık bölgenizdeki iki yıllık tutulmalardan sonra, muhtemelen uyum sağlamanız gereken tüm büyük, zaman zaman bunaltıcı değişikliklerden bir mola vermeye hazırsınız. Neyse ki, bu yıl şok edici... Devamı için tıklayın...

YENGEÇ BURCU YILLIK YORUMU

Ay sizin yöneticiniz olduğu için, onun döngülerine karşı özellikle hassassınız, bu nedenle güneş ve ay tutulmalarının nerede gerçekleşeceğini bilmek, önünüzdeki yıl hakkında size ciddi anlamda yardımcı olabilecek bilgiler sunabilir. Ayrıca bu yıl, kendi eviniz... Devamı için tıklayın...

ASLAN BURCU YILLIK YORUMU

2021'i, kariyerinizi ve ortaklık alanlarınızı etkileyen Satürn-Uranüs karesi sayesinde büyük bir hedefe ulaşmak için kalbinizi ve ruhunuzu iyileştirmek ve... Devamı için tıklayın...

BAŞAK BURCU YILLIK YORUMU

14 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar, iletişim gezegeni sağlık ve rutin bölgenizden romantizm bölgenize geri dönerek günlük programınızı nasıl ele aldığınızı gözden geçirmenizi... Devamı için tıklayın...

TERAZİ BURCU YILLIK YORUMU

Yıl başlarken, 29 Ocak'a kadar kendi bölgenizden geriye doğru hareket eden hükümdarınız sosyal Venüs sayesinde, kendinizi 2022'yi yakalamaya hazır olmaktan çok bitkin hissediyor olabilirsiniz. Eski duygusal yaralar ve... Devamı için tıklayın...

AKREP BURCU YILLIK YORUMU

Tutulma serisi, ortaklık bölgenizde yeni başladı ve bu yıl tam olarak yürürlüğe girecek. Üstelik tüm bu işaretler, dünyada ve kendiniz için ve en yakın ilişkilerinizde nasıl bir yol izleyeceğinizi değişime uğratıyor. 30 Nisan ve 8 Kasım'da... Devamı için tıklayın...

YAY BURCU YILLIK YORUMU

Yılın başlangıcı, özellikle iş ve para söz konusu olduğunda, her şeyin üst üste geldiğini hissedebilirsiniz. Çünkü sosyal bir enerjiye sahip olan Venüs, 29 Ocak'a kadar para bölgenizde... Devamı için tıklayın...

OĞLAK BURCU YILLIK YORUMU

Burcunuzun yöneticisi olan Satürn, bu yıl para bölgenizde hareket ederken, geçen yılkine benzer sınavlardan geçtiğinizi hissedebilirsiniz. Ancak bu yıl aslında daha çok... Devamı için tıklayınız...

KOVA BURCU YILLIK YORUMU

Özellikle 12 Nisan'da, servet gezegeni rüya gibi Neptün ile eşleşerek, planınızın rasyonel fikirler yerine hayal gücünüze kapılmanız için size ilham veriyor. Bunun yerini daha da yaratıcı nakit akışı... Devamı için tıklayın...

BALIK BURCU YILLIK YORUMU



2021'in ortalarında özellikle 13 Mayıs 28 Temmuz bu yıl tadını çıkaracağınız şanslı alanları değerlendirdiniz. Şimdi, 28 Aralık 2021'den 10 Mayıs'a ve yine 28 Ekim'den 20 Aralık'a kadar, şanslı... Devamı için tıklayın...