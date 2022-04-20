Bu bitkilerin süper gücü var! Radyasyonu yok ediyor, havayı temizliyor, bulundukları yere şifa getiriyorlar

SİNEKKAPAN Sulama: Toprak her zaman nemli tutulmalı, yaklaşık 2 veya 3 günde bir sulanmalıdır. Işık: Tam güneş ışığı. Sıcaklık: Yaklaşık 15°C Süper Güç: Sinekkapan, evinizdeki sinek, karınca, böcek, örümcek vb. istenmeyen misafirlerden kurtulabilir. Ayrıca çeşitli yapılan bazı araştırmalar sonunda kanser hücreleri üzerinde de öldürücü etkiye sahip olduğu keşfedildi.

LAVANTA Sulama: Lavanta ilk geçirdiği yaz aylarında sürekli sulamaya ihtiyaç duyar, bu nedenle tamamen kurumayacağından emin olun. Bundan sonra, şiddetli kuraklık koşulları olmadığı sürece fazla sulamaya ihtiyaç duymaz . Işık: Tam ışık gereklidir. Sıcaklık: Geniş sıcaklık aralığına dayanabilir. Süper güç: Kokusu uyumayı kolaylaştırabilir ve ayrıca lavanta çay veya yemek pişirmek için harika bir maddedir.