Bu bitkilerin süper gücü var! Radyasyonu yok ediyor, havayı temizliyor, bulundukları yere şifa getiriyorlar

Sağlıklı bir beden ve zihne sahip olmayı teşvik edebilen bu bitkiler, adeta süper güçlere sahipler. Doğru bakım ile uzun süre boyunca bu bitkilerle geçireceğiniz vakit, hem o bitkinin doğaya sağladığı faydayı artırmasına hem de sizin olumlu yönde etkilenmenize olanak tanır. İşte adeta birer kahraman olan o bitkiler…
ZEZE ÇİÇEĞİ
Sulama: Zeze çiçeği genellikle 2-3 haftada bir sulamaya ihtiyaç duyar, tekrar sulamadan önce toprağın tamamen kuru olduğundan emin olun.
Işık: Parlak, orta ve düşük ışık koşullarını tolere edebilir.
Sıcaklık: En iyisi yaklaşık 18°C'de tutmak.
Süper Gücü: Zeze çiçeği, havayı arındırır, atmosferde bulunan toluen ve ksilen gibi toksinlerden sizi korur. Feng Shui felsefesine göre iyi şans ve zenginlik getirir.
PERU KALESİ KAKTÜSÜ
Sulama: Bu bitkinin büyüme süreci boyunca az miktarda suya ihtiyaç duyar.
Işık: Bu bitki parlak ışıkta büyüme gösterir.
Sıcaklık: İdeal büyüme ortamı yaklaşık 16°C
Süper güç: Peru Kalesi Kaktüsü, radyasyonu azaltmak ve elektromanyetik dalgaları emmek konusunda çok başarılıdır, bu da onu bilgisayarlar, TV'ler vb. ile dolu bir odada kullanışlı hale getirir.
SİNEKKAPAN
Sulama: Toprak her zaman nemli tutulmalı, yaklaşık 2 veya 3 günde bir sulanmalıdır.
Işık: Tam güneş ışığı.
Sıcaklık: Yaklaşık 15°C
Süper Güç: Sinekkapan, evinizdeki sinek, karınca, böcek, örümcek vb. istenmeyen misafirlerden kurtulabilir. Ayrıca çeşitli yapılan bazı araştırmalar sonunda kanser hücreleri üzerinde de öldürücü etkiye sahip olduğu keşfedildi.
LAVANTA
Sulama: Lavanta ilk geçirdiği yaz aylarında sürekli sulamaya ihtiyaç duyar, bu nedenle tamamen kurumayacağından emin olun. Bundan sonra, şiddetli kuraklık koşulları olmadığı sürece fazla sulamaya ihtiyaç duymaz .
Işık: Tam ışık gereklidir.
Sıcaklık: Geniş sıcaklık aralığına dayanabilir.
Süper güç: Kokusu uyumayı kolaylaştırabilir ve ayrıca lavanta çay veya yemek pişirmek için harika bir maddedir.
ALOE VERA
Sulama: Aloe Vera ilkbaharda 2-3 haftada bir, sonbahar ve kış aylarında ise daha az sulamaya ihtiyaç duyar.
Işık: Parlak, dolaylı veya yapay ışık.
Sıcaklık: 13°C ile 27° C arası ideal sıcaklık aralığıdır.
Süper güç: Aloe Vera, çok sayıda kullanıma sahip en ünlü bitkilerden biridir. Genellikle yaraları ve cilt sorunlarını iyileştirmenin yanı sıra kan şekeri seviyelerini düşürmek ve diş plağını azaltmak için kullanılır. Bunun nedeni antioksidan ve antibakteriyel özellikler içermesidir.
PAŞA KILICI
Sulama: Bu bitki özellikle kış aylarında fazla sulamaya ihtiyaç duymaz. Bu durumda, tekrar sulamadan önce toprağın kurumasına izin vererek ayda bir sulanabilir .
Işık: Paşa Kılıcı, doğrudan ışığa maruz kalmak yerine yarı gölge alanlarda bulunabilir
Sıcaklık: 20°C ile 30°C arasında bakmak idealdir.
Süper güç: Paşa kılıcının, pek çok bitkinin yapamadığı formaldehit ve benzen gibi toksinleri havadan uzaklaştırdığı bilinmektedir.
DEVETABANI
Sulama: Devetabanı nemli kalmalıdır, bu nedenle parmağınızı arada sırada toprağın içine sokup kontrol etmek iyi bir fikirdir. Saksının deliklerinden biraz su görünene kadar bitkinizi sulayın.
Işık: Parlak, dolaylı güneş ışığı.
Sıcaklık: 15°C ila 29°C
Süper Güç: Devetabanı üzerindeki delikler nedeniyle ışığı filtrelemek için harikadır.
GOTU-KOLA
Sulama: Dikimden sonra toprağın daima nemli kalması gerektiğinden sürekli suya ihtiyaç duyar.
Işık: Daha gölgeli alanlarda büyüyebilir.
Sıcaklık: Sıcak veya nemli yerlerden uzak tutulmalıdır .
Süper güç: Bu küçük bitkinin, özellikle bellekle ilgili bir dizi kullanım alanı vardır. İddialar arasında Alzheimer hastalığı, anksiyete, stres, dolaşım, şişlik, uykusuzluk vb. konularda yardımcı olduğu söylenmektedir.
KAVA BİTKİSİ
Sulama: Bu bitki yoğun yağışlı iklimlerde yetişir , bu nedenle bol sulamaya ihtiyaç duyar.
Işık: Gölgeli alanlar tavsiye edilir.
Sıcaklık: Sıcak ve nemli ortamlar Kava için idealdir
Süper güç: Gotu-Kola'ya benzer şekilde Kava, zihin ve beden üzerinde oldukça etkilidir. Migren, depresyon, psikoz, kas ağrısı vb. ile yardımcı olduğu tıbbi olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca kanseri önlemek için kullanılır.
PAPATYA
Sulama: Genç papatyalar haftada bir sulanmaya ihtiyaç duyarken yaşlandıkça kuraklığa dayanabilmesi sebebiyle daha uzun aralıklarla sulanabilirler.
Işık: Gölgeli alanlar ve tam güneş ışığı alan noktalarda en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.
Sıcaklık: Yaklaşık 15°C ila 20°C arası
Süper güç: Papatyanın hazımsızlığı tedavi etmek için kullanılabilecek harika bir çay olduğu bilinmektedir. Üstelik rahatlamaya da yardımcı olur.
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