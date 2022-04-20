Avrupa’da çocukları tehdit eden gizem dolu yeni salgın! Virüsün yayılma sebebi açıklanamıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve AB'nin sağlık ajansı, diğer ülkelere hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu ve şüphe duyulan herhangi bir vakanın bildirilmesini istedi.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yaptığı açıklamada, Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da diğer hepatit vakalarının da rapor edildiğini belirtti. Ayrıca ABD'nin Alabama eyaletinde bir ile altı yaş arasındaki çocuklarda aynı zamanda adenovirüs testi pozitif çıkan dokuz vakanın olduğu bildirildi.
HEPATİT NEDİR?
Hepatit, besinleri işlemek, kanı filtrelemek ve enfeksiyonla savaşmak için hayati bir organ olan karaciğerin iltihaplanmasıdır. Enflamasyon karaciğerin işlevini etkileyebilir ve hastalığın ciddiyeti nedene bağlı olarak değişebilir.
Bazı türleri hafif semptomlara sahip ve tedavi gerektirmezken, diğer türleri kronikleşebilir ve ölümcül hale gelebilir. Hepatit genellikle beş ana tipi olan hepatit virüsü yoluyla bulaşır: A, B, C, D ve E.
ARTAN VAKALARIN ARKASINDAKİ NEDEN AÇIKLANAMIYOR
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 12 Nisan'da çoğu durumda iki ila beş yaş arasındaki çocukları etkileyen hepatit vakalarının arkasındaki nedeni araştırdığını açıkladı. Çocukların bir kısmı akut karaciğer yetmezliği ile karşı karşıya kalırken "az sayıda çocuk içi karaciğer nakli" gerekli hale geldi.
Yetkililer için şaşırtıcı olan, İngiltere'deki vakalarda ana hepatit virüslerinin kanıtlarının bulunamaması. Bilim insanları ve doktorlar, diğer viral enfeksiyonlar ve çevresel faktörler dahil olmak üzere diğer olası nedenleri göz önünde bulunduruyor.
UKSHA, potansiyel nedenlerden birinin adenovirüsler olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, adenovirüslerin genellikle bir dizi hafif hastalığa neden olan yaygın bir virüs ailesi olduğunu ve çoğu insanın komplikasyon ortaya çıkmadan iyileştiği dile getirildi.
ECDC, vaka bildirilen tüm ülkelerde araştırmaların devam ettiğini ve şu anda çocuklarda hepatitin kesin nedeninin bilinmediğini bildirdi. Ajans, toksikolojik araştırmaların hala devam ettiğini, ancak epidemiyolojik tablo ve vakaların klinik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bulaşıcılık riskinin daha yüksek olduğunu açıkladı.Şişen ayaklara dikkat! Kalbiniz alarm mı veriyor? İçtiğiniz en lezzetli çay olacak! Bu yöntemle demlerseniz... Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor