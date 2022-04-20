Avrupa’da çocukları tehdit eden gizem dolu yeni salgın! Virüsün yayılma sebebi açıklanamıyor

İngiltere’de çocuklarda şiddetli karaciğer hastalığı vakalarının artışı ile birlikte Avrupa’daki diğer ülkelerde de hepatit vakaları bildirilmeye başladı. İngiltere’deki halk sağlığı kurumları, Ocak ayından bu yana çocuklarda karaciğer iltihabına neden olan 74 hepatit virüsü vakasını araştırmaya devam ediyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 10:30

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve AB'nin sağlık ajansı, diğer ülkelere hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu ve şüphe duyulan herhangi bir vakanın bildirilmesini istedi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yaptığı açıklamada, Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da diğer hepatit vakalarının da rapor edildiğini belirtti. Ayrıca ABD'nin Alabama eyaletinde bir ile altı yaş arasındaki çocuklarda aynı zamanda adenovirüs testi pozitif çıkan dokuz vakanın olduğu bildirildi.

HEPATİT NEDİR? Hepatit, besinleri işlemek, kanı filtrelemek ve enfeksiyonla savaşmak için hayati bir organ olan karaciğerin iltihaplanmasıdır. Enflamasyon karaciğerin işlevini etkileyebilir ve hastalığın ciddiyeti nedene bağlı olarak değişebilir. Bazı türleri hafif semptomlara sahip ve tedavi gerektirmezken, diğer türleri kronikleşebilir ve ölümcül hale gelebilir. Hepatit genellikle beş ana tipi olan hepatit virüsü yoluyla bulaşır: A, B, C, D ve E.