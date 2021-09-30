Biberonlardaki tehlikeye dikkat! Büyüme bozukluğuna hatta zeka geriliğine neden olabilir!

Dublin Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada bir plastik çeşidi olan poliproplenin maddesinin kullanıldığı biberonların, ısıtıldığında veya çalkalandığında saldığı plastik parçacık sayısı incelendi. Bilim insanları biberondan her bir litre suya yaklaşık 4 milyon mikroplastik parçacık karıştığını ortaya çıkardı. Prof. Dr. Vefik Arıca, konuyla ilgili sabah.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, “Bu kimyasallar çocuklarda büyüme bozukluğuna, hiperaktiviteye, ergen dönemi sıkıntılarına hatta zeka geriliğine bile neden olabilir.” dedi.

SEDA OKKIRAN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 10:51

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Sonuçları çok ünlü bir bilimsel dergide yayınlanan açıklamaya göre; biberonların 3'te ikisinin yani yüzde 70'ine yakınının polipropilen maddesinin kullanıyor. Polipropilen şişeleme, ambalajlama vb. birçok araç için yaygın bir şekilde kullanılıyor. Polipropilen denilen zehirli maddenin en önemli özelliği diğer plastik türlerine göre daha çabuk parçalanabilmesidir. Bu da ambalajlarda ve bebek bakım ürünlerinden kullanıldığında neden olacak olan bu kadar çok mikroplastik saçtığının aslında kısmi bir cevabı olabilir. Bu durum sadece biberonlarda değil, biberonların ağızlıklarında kullanılan plastik kauçuklar için de geçerli olmaktadır." dedi.

HEM ANNE HEM BEBEK SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK RİSK! Peki kötü kalitedeki olan biberonlar bebeklere ne gibi zararlara neden olabilir? Özellikle polipropilen, BPA, BPS ve fitalat türü kimyasallar, zararlı olan plastik maddeler hem anne hem de bebek sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyor. Prof. Dr. Vefik Arıca, çıkabilecek en önemli sorunlardan bazılarını şöyle sıraladı; Büyüme bozukluğu

Hiperaktivite

Ergen dönemi sıkıntıları

Zeka geriliği

Anksiyet bozukluğu

Erken ergenlik

Obezite

Diyabet

Kanser

Kısırlık

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bu nedenle içerisinde sağlık riski oluşturacak kimyasal barındırmayan silikon, doğal kauçuk ve ağaçtan yapılma ürünlerin giderek yaygınlaşması gerekmektedir. Biberonlarda ya da plastiklerde bulunan BPA ve fitalat gibi maddeler bir sıcaklıkta salındığı zaman gıda zehirlenmesine bile yol açabilir. Nasıl bir gıda zehirlenmesi vücudumuzda bir zarar oluşturuyorsa ve vücuda yabancı bir madde girdiğinde yan etki oluşturuyorsa bu tür maddelerde de hem kısa hem de orta vadede çocuğun hayatını olumsuz etkileyebilir." dedi.

PLASTİĞE ALTERNATİF OLAN CAM VEYA METAL BİBERONLAR KULLANILABİLİR "Plastik şişedeki suların cam şişedeki suya göre biraz daha zararlı olduğu biliniyor. Plastiğe alternatif olan cam veya metal biberonlar sadece kimyasal barındırmama anlamında avantajlı değil birçok avantajı içeriyor." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Tabii hijyen işleminde mikroplastik salma riski taşımıyor en önemlisi. Ancak sıvının ısıtılması sırasında kullanılan su ısıtıcısının plastik olmamasına ve eğer kurutma işlemi yapılıyorsa bunun için kullanılan bezin polyester, sentetik ya da işlenmiş kumaşlardan olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Yine biberon içine konulan sıvı gıdanın yapımında kullanılan suyun kalitesi de oldukça önemlidir." CAMLAR PLASTİĞE GÖRE DAHA SAĞLIKLI OLABİLİR FAKAT… Prof. Dr. Vefik Arıca, "Plastik biberonları bir süre güneş ışığına maruz bıraktığımızda bile bozulma olduğunu göreceğiz. Bu durum içinde su ya da bebek maması bulunan biberon veya su şişelerindeki sıvının kalitesini de etkileyeceği gibi bakteri oluşumunu da hızlandırabilmektedir. Gözle görülmesi zor bakteri tabakaları meydana çıkar. Bu da insan sağlığı açısında oldukça zararlıdır. Camlar plastiğe göre daha sağlıklı olabilir fakat yine de içinde su bulunan cam biberonun da güneş ışınlarına maruz bırakılmaması gerekiyor." dedi.

GÜVENLİK KODU 3, 6 ve 7 İSE… Prof. Dr. Vefik Arıca, biberon seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini tek tek sırlayarak güvenlik kodlarına dikkat çekti. Prof. Dr. Vefik Arıca, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Plastik biberon seçerken güvenli kodlu olmasına, BPA ve fitalat içermez yazısının bulunmasına dikkat edilmelidir. Plastik biberonların çizilmesi sonucu mikrop barındırma ihtimali arttığı için biberonların sık sık yenileriyle değiştirilmesinde fayda var. Biberonların altında plastik kodunun kaç numara ile temsil edildiğini bilip dikkat etmek gerekir. Plastik kodu 3, 6 ve 7 olanlar tehlikelidir. Onun haricindeki 1, 2 ve 4 gibi sayılar güvenlidir. Onları tercih etmeliyiz. Biberon ambalajındaki altta yazan kodlarda PC7 yazısı ya da geri dönüşüm üçgeni içindeki 7 rakamı, içeriğinde polikarbonat kullanıldığını belirtiyor. Bebek biberonlarının yanında su şişelerinde, tıbbi cihazlarda, spor ekipmanlarında, damacanalarda, saklama kaplarında, plastik bardaklarda gibi pek çok üründe bulunabiliyor. C7 ya da 7 rakamı içeriyorsa bizim için tehlikeli olabilir." CAM BİBERONLARDAKİ KIRILMA TEHLİKESİNE DİKKAT Prof. Dr. Vefik Arıca, "Cam biberonların kırılma tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır. Reflüyü engellemek için bebeğin başı 45 derece yukarda olacak şekilde beslenmelidir. Mama kutusundaki ölçek ayarına göre hazırlanmalıdır. Sıcaklığı da mutlaka bileğe damlatılarak kontrol edilmelidir." dedi.