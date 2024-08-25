Tüm başarılı insanların ortak özelliği! En kritik adım...



BİRİNCİ ADIM HAREKET

Neden hareket? Çünkü çoğu insan, zamanının büyük kısmını düşünmekle kaybediyor. Sürekli ne yapacağını, nasıl yapacağını düşünüyor, neyi istediğini, neyi istemediğini sorguluyor. Ancak insan, çoğu zaman gerçekten neyi istediğini ve nasıl yapacağını yolda ilerlerken öğrenir. En büyük öğretmen yoldur. Harekete geçmeden yolda nelerle karşılaşacağını bilemezsin.

Diyelim ki daha iyi bir gelir kazanma hedefiyle yola çıktın ve bir işe girdin. Başlangıçta amacın daha fazla para kazanmaktı; ancak bu yolculuk sırasında fark ettin ki, senin için paradan daha önemli şeyler var: Mesela insanlara yardım edebilmek, sosyal bir çevreye sahip olmak ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmek. Bunu yola çıkmasaydın asla anlayamayacaktın.

Çok fazla düşünmek, insanın eylem ateşini söndürür ve harekete geçmesini engeller. Bu yüzden, başarı döngüsünün ilk adımı her zaman harekete geçmektir. İnsan, yolda öğrenir; insan, yolda kendini geliştirir. Harekete geçmek, potansiyelini ortaya çıkarmanın ilk adımıdır.









ÜÇÜNCÜ ADIM VAZGEÇMEMEK

Eğer hareket etmeyi ve güncellemeyi doğru yapıyorsan, başarı döngüsünün son adımı olan vazgeçmemekle başarıyı garantilemiş olursun. Vazgeçmemek, sabır ve sebat gerektirir. Hiç sonuç alamamak seni yoldan alıkoymamalıdır. Eğer ilk iki adımı doğru yaptıysan, sonuç mutlaka gelecektir. Unutma, başarı bir gecede elde edilmez ve herkesin yolculuğu kendine özgüdür. Bu yüzden, kendini başkalarıyla kıyaslama. Bir domatesin olgunlaşması, tohumun ekilmesinden itibaren ortalama 2,5 ay sürer. Neredeyse domatesle aynı büyüklükte olan bir portakalın ise tohumunun ekilmesinden sonra olgunlaşması 4 ila 6 yıl arasında sürebilir. Kimsenin koşullarını bilmediğimiz için kendimizi kıyaslamamalı ve kendi yolumuzda ilerlemeliyiz.