Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dr. İhsan Özgür Oşar

Diş beyazlatmada büyük tehlike! Herkesin kullandığı bu yöntem diş kaybına yol açabilir...

Diş beyazlatmada büyük tehlike! Herkesin kullandığı bu yöntem diş kaybına yol açabilir...

Diş beyazlatmada büyük tehlike! Herkesin kullandığı bu yöntem diş kaybına yol açabilir...

İlaç kullanımı, çay-kahvenin sık tüketilmesi, yediklerimiz ve diş fırçalama süresinin kısa tutulması, dişlerimizin sararmasına ve diş taşı oluşumuna yol açar. Diş taşı, zamanla dişlerin sallanmasına, sararma ise sağlıksız bir görüntüye neden olur.

Özellikle sararma sıkça karşılaşılan bir şikâyettir. Çözüm olarak diş beyazlatma işlemi uygulanır ve bu işlem, mutlaka bir diş hekimi tarafından yapılmalıdır.

RİSKE GİRMEYİN

Diş beyazlatmanın, evde uygulanması risklidir. Limon, asidik yapısıyla dişleri aşındırır, karbonat ise yüksek bazik yapısından dolayı dişlerde hasara neden olur. Çünkü diş minesi çok sert bir doku olsa bile aşınabilir. Eczane ve marketlerde satılan beyazlatma kitleri de ezbere kullanılmamalıdır.

Diş hekimleri, beyazlatma işleminden önce hastaya diş taşı temizliği yapar. Tıpkı beyazlatmada olduğu gibi bu da yalnızca diş hekimlerinin yapabileceği bir uygulamadır. İğne, kalem ucu gibi sert cisimlerle diş taşlarınızı temizlemeye çalışmak, diş sağlığınızı tehlikeye atmak demektir.

BEYAZLIĞI KORUMAK MÜMKÜN

Klinik ortamında yapılan beyazlatmada dişler herhangi bir zarar görmez. Beslenme ve ağız hijyenine gösterilen özenle beyazlık uzun süre korunur. Diş beyazlatma, günümüzde yaygın kullanılan estetik diş hekimliği uygulamalarından biridir.

Sigara içmemek, dişleri doğru ve düzenli fırçalamak, şekerli yiyecek ve içecekleri azaltmak ya da tamamen bırakmak ve rutin diş kontrollerine gitmek de dişlerin uzun süre beyaz kalmasını sağlar.