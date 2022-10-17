Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dr. İhsan Özgür Oşar

Basit bir apse deyip geçmeyin! Beyin hasarına neden olabilir: Bu ağrıyı hissettiğiniz anda...

Basit bir apse deyip geçmeyin! Beyin hasarına neden olabilir: Bu ağrıyı hissettiğiniz anda...

Basit bir apse deyip geçmeyin! Beyin hasarına neden olabilir: Bu ağrıyı hissettiğiniz anda...

Sindirim ağızda başlar. Bu nedenle ağızda oluşan iltihabi reaksiyonlar, vücuda hızlı bir yayılım gösterebilir. Bu durum birçok hastalık oluşumunu doğurabilir. Bu iltihabi reaksiyonlardan bir tanesi diş eti apsesidir. Diş etleri yumuşak bağ dokusu ve epitel dokudan oluşur. Çeşitli faktörlerin etkisiyle diş etinin doku bütünlüğü bozulup iltihaplanma meydana gelir. Diş etinde gelişen enfeksiyon doku içinde ayrı bir yapılanmaya gider. Bu yapılanmaya da apse denir.

Apse tedavi edilmediğinde hayati tehlikelere yol açabilecek ciddi bir problemdir. Bu hayati tehlikeler:

Beyin hasarı

Kalp hasarı

Sinüs problemleri

Çene kemiği hasarı

Koma

DİŞ ETİ APSESİ NEDEN OLUR?

Yemek artıkları: Diş etinde veya dişlerde kalan yemek artıkları, güzelce temizlenmediğinde bu bölgede enfeksiyona neden olabilir.

Yaralar: Ağız bölgesinde meydana gelen çeşitli yaralar, apse oluşumunu kolaylaştırabilir.

Diş çürükleri: Tedavisi gecikmiş ve ilerlemiş diş çürüklerinde gelişen enfeksiyon ağız bölgesinde yayılım gösterdiğinde apseyi tetikleyebilir.

Diş eti iltihaplanmaları: Çeşitli iltihabi reaksiyonlar apse oluşumunu kolaylaştırabilir.

Aşırı şekerli besinler: Asitli içecekler ve fazla şekerli yiyecekler hızlıca enfeksiyon ve apse oluşumuna neden olabilir.

DİŞ ETİ APSESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?Sürekli zonklama ve şiddetli ağrı

Sıcak ve soğuğa karşı dişlerde aşırı hassasiyet

Normal çiğneme ve ısırma esnasında ağrı

Ateşlenme

Yüz ve yanaklarda şişkinlik

Apsenin patlamasını işaret eden ağız içinde kötü tat ve koku bırakan sıvı

DİŞ ETİ APSESİ TEDAVİSİ NEDİR?

Diş eti apsesi tedavisi hem apse oluşumuna neden olan reaksiyonları belirlemede hem de apse sonucu oluşabilecek risklere karşı erken tanı koymada önem taşımaktadır.

Diş eti apsesi tedavisinde anestezi uygulanabilecek cerrahi işlemler gerekebilir. Bu yüzden mutlaka apse oluşumu, bir diş hekimi tarafından muayene edilmeli. Bu sayede hekim tarafından yapılan muayenede apsenin oluşum nedenleri doğruca tespit edilerek doğru tedavi yöntemleri uygulanabilir.