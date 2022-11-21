Astrolog Ayça Koçak

24 Kasım Yay Yeni Ay'ı şifasıyla geliyor! Hayatında yarım kalan her şeyi tamamlayacak o burç...

24 Kasım Yay Yeni Ay'ı şifasıyla geliyor! Hayatında yarım kalan her şeyi tamamlayacak o burç...

24 Kasım Yay Yeni Ay'ı şifasıyla geliyor! Hayatında yarım kalan her şeyi tamamlayacak o burç...

24 Kasım- 24 Aralık tarihine kadar eğitim, seminer, dil öğrenmek, yurt dışı seyahati yapmak, iş başvuruları ve yeni başlangıçlar için uygundur. Doğum haritalarınızda yay burcu hangi ev alanında ise o ev konularında etki yaşarsınız. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yay aksının tamamlayıcısı ikizler burcundaki mars retrosudur.

Mars retrosu eski konuların gündeme gelmesini ve yarım kalan konuların tamamlanmasına işaret ediyor. Öfkeli davranmak, aceleci karar vermek sadece zarar verecektir, dengeyi korumak önem taşıyacaktır.

Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter olduğundan iyicil bir enerji söz konusu olacaktır. Şifalandırma, iyileştirme etkileriyle tutulmalar dönemindeki gerginliğimizi biraz daha azaltacaktır. Sağlık açısından dikkat etmeniz gerekenler; spor sakatlanmaları, yüksek ateşli hastalıklar, bacaklarda çıkan rahatsızlıklar. Psikolojik hastalık; Manik depresif bozukluk gibi durumlar daha fazla görülebilir.

Ülke gündemi; üniversitelerde yeni oluşumlar, eğitimle alakalı gelişmeler veya dikkat çekici haberler, yurt dışı bağlantılarında iyi haberler yeni oluşumlar, sağlıkta yeni ilaçlar ve ilerlemeler, spor kulüpleriyle alakalı önemli süreçler, yeni kararlar vb. konular gündeme gelebilir.

YÜKSELEN KOÇ VE TERAZİ BURÇLARI

3. ve 9. Ev alanınız etki altında dolayısıyla seyahatler, eğitimler, seminerler, iş sözleşmeleri yakın çevre, sosyal medya konuları, yabancı dil öğrenmek, araç almak gibi gündemleriniz oluşabilir. Retro hareketine devam eden mars kardeşlerle çatışmanıza yol açabilir son söyleyeceklerinizi başta söylemenize neden olabilir. Trafik kazalarına 12 Ocak tarihine kadar dikkat etmeniz gerekebilir. Seyahat esnasında dikkatli olmakta fayda var. Yeni imza atma sürecindeyseniz detayları gözden kaçırmamaya özen göstermelisiniz. Sosyal medyada tanınır olmak, reklam, pazarlama alanlarında başarılı olmak ve yarım kalmış projeleri tekrar gündeme getirip tamamlamak mümkün olacaktır.

YÜKSELEN BOĞA VE AKREP BURÇLARI

2. ve 8.Ev alanınız etki altında yay yeni ayı kazançlarınız, sırlarınız, başkalarından edindiğiniz kaynakları, cinsellik ve ölüm gibi temaları gündeme getirecektir. Doğum haritanızda Jüpiterinizin bulunduğu ev alanında şanslı olabilirsiniz. Fakat unutmamalısınız ki tüm bu temalarda bir aşırılık abartı söz konusu olabilir. 24 Kasım- 24 Aralık tarihine kadar gelir-gider dengenizi korumanız gerekmektedir. Eşinizin parası, ortaklarınızın mali süreçleri, sigorta, prim ve nafaka konuları gündeminizi epey sarsabilir. Bu saydığım alanlarda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Mars retrosu yükselen boğalar için 2.ev alanınızda tetikleyici yükselen akrepler için 8.ev noktasında tetikleyici para kazandığınız alanlarda itibarınızla sınanabilirsiniz. En yakınlarınıza dikkat edin sırlarınızı deşifre edebilirler.

YÜKSELEN İKİZLER VE YAY BURÇLARI

1.ve 7. Ev konularından etkileniyorsunuz. Mars retrosu yeterince sizleri yordu, üzdü. Ocak ayına kadarda bu süreci en iyi şekilde geçirmek için çaba sarfetmeli, sabırlı olmalısınız. Sağlığınıza dikkat etmenizi gerekirse yeni yıl öncesinde tahlil yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Bu dönemde kilo almaya çok yatkın olabilirsiniz. Evliliğiniz yada uzun ilişkileriniz sınanma sürecinde bu sebeple kendinizle çelişiyor olabilirsiniz. Yaptığınız fedakarlıkları sorgulayabilirsiniz. Hukuksal süreçler gündeme gelebilir. İş ortağınızla, eşinizle, en yakınınızdaki dost gözüken düşmanlarınızla 24 Kasım itibariyle mahkemede kozlarınızı paylaşmak isteyebilirsiniz. Bazılarınız ilişkilerinde evlilik kararı alıyorken bazılarınız geri dönüşü olmayacak şekilde bir hoşcakala sığdıracak onca yaşanmışlığı.

YÜKSELEN YENGEÇ VE OĞLAK BURÇLARI

6.Ev ve 12.ev konularından etki altındasınız. Bilinçaltında yaşadığınız korkuları kontrol altına almak için çok iyi bir süreç. Psikoloğa gitmek, yüzleşmek ve arınmak çok iyi gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz şimdiye kadar tanı koyulmuş bir rahatsızlığınız yoksa ve uzun zamandır şikayetleriniz varsa ihmal etmemelisiniz. Doğum haritanıza göre 6.ev ve 12. Ev alanınızda gerçekleşecek yay yeniayı hastaysanız uzun zamandır beklediğiniz şifalanma sürecini sizlere sağlayabilir. İş arayan yükselen yengeç ve oğlak burçları bu dönemde aradıkları işi bulabilir. Günlük rutininizi düzene sokacağınız bir süreç olacaktır. Spiritüel konulara ilginiz artabilir. Bu dönemlerde yapılan seyahatler ruhunuza şifa getirebilir. Ruh, beden, zihin dengeleme çalışmaları yapabilirsiniz. Spora başlamak için iyi bir süreç.

YÜKSELEN ASLAN VE KOVA BURÇLARI

5.Ev ve 11.ev alanlarından etkiliyor Yay yeniayı sizleri. Çocuklarınız, aşkınız, hayattan keyif almak, şans oyunları(yatırımlar), hedefleriniz, idealleriniz üzerinde çok düşüneceğiniz bir dönem. Çocuk sahibi olmak isteyen yükselen aslan ve kova burçları 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasındaki süreci değerlendirebilirsiniz. Bu dönemde ilişkinizi sosyal çevrenize duyurmak, ilan etmek isteyebilirsiniz. Arkadaş çevrenizde uzun zamandır görmezden geldiğiniz hataları artık tolere etmek istemeyebilirsiniz. Sizi mutsuz eden her şeyi bırakmak isteyeceksiniz. Borsa yatırımlarınız varsa dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi belirlerken küçükten büyüğe sıralayarak motivasyonunuzu artırıcı şekilde ilerlemelisiniz. Yeni bir aşka başlamak için uygun bir zamanda değilsiniz ama yarım kalmış aşkınız varsa onunla tekrardan bir araya gelebilirsiniz.

YÜKSELEN BAŞAK VE BALIK BURÇLARI

4.Ev ve 10.Ev konularında etki altındasınız. Aile, yaşadığınız ev, anneniz, kariyeriniz, itibarınız, statünüz önem kazanacak. Aileyle alakalı konularda aceleci kararlar almamalısınız. Annenizin sağlığı için endişeleriniz son bulabilir. İşle alakalı değişimler terfiler söz konusu olabilir. İş verenseniz ekibinizde bazı sorunlar ortaya çıkabilir ve sorun çıkaran kişilerle yollarınızı ayırabilirsiniz. Toplumsal statünüzle alakalı kaygılı olabilirsiniz, göz önündeyseniz hakkınızda sansasyonel haberler çıkabilir. Ev almak istiyorsanız 24 Kasım- 24 Aralık tarihleri arasında ev bakabilir maddi süreçlerinizi iyileştirmeye gayret edebilirsiniz, size uygun ödeme planları tasarlayıp ev satın alabilirsiniz.



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