Astrolog Ayça Koçak

BU YENİ AYDAN ÖZELLİKLE OĞLAK BURÇLARI MI ETKİLENECEK VE ONLARI NELER BEKLİYOR?

Oğlak burçları hayatlarında bir çok alanda fırsatlar yakalayabilir. Fakat bu fırsatlar sadece onlara özel olmayacak, terazi, koç, boğa ve başak burçları da oldukça değişimler yaşayacak.

OĞLAK YENİAYI YILI NASIL KAPATMAMIZI SAĞLAYACAK?

Bu yeniay yılın son yeniayı ve tamamlanma süreci 6 Ocak 2023 Yengeç dolunayı esnasında gerçekleşecek. Merkür yeni yılda retroda olacağı için oğlak yeniayında kararlarınızı alırken sağlam ve kendinizden emin bir şekilde almanızı tavsiye ediyorum aksi takdirde 23 Aralık tarihi itibariyle yapılan hatalı hamleler 6 Ocak sonrasında gündeminizi epeyce meşgul edebilir.

Koç Burçları: Yeni iş girişimlerinde başarılı olacaksınız adım atarken disiplinli olmalısınız ve sorumluluk almaktan kaçınmamalısınız. Şanslı bir döngüye giriş yapıyor olacaksınız fırsatları doğru değerlendirmelisiniz.

Boğa Burçları: Yurt dışı konuları gündeme gelebilir ve seyahat etmek isteyebilirsiniz fakat 29 Aralık ve sonrasında evrak eksiliğiyle alakalı sorunlar yaşamak istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Eğitim hayatınızda şanslı bir dönemdesiniz. Yatırım yapmaya başlamak için doğru zamandasınız.

İkizler Burçları: Kredi çekmek, borç alacak düzenini sağlamak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. Gündeminizde sadece para olacak. Parayla ilgili çıkış noktası bulmak isteyecek ve gergin hissedeceksiniz. Evliyseniz eşinizin geliri artabilir yada beklediğiniz bir satış işlemi varsa gerçekleşebilir oradan elinize toplu para geçebilir.

Yengeç Burçları: Aşk, ilişkiler gündeminizde olacak. İlişkinizdeki sorunları doğru yönetmelisiniz. Ciddi kararlar alacağınız bir süreçtesiniz. İşle ilgili taşınmalar gündeme gelebilir. Şehir dışı yada yurt dışına yerleşmek için adım atabilirsiniz.

Aslan Burçları: Sağlığınıza odaklanmanız gerekebilir. Diş, cilt, kemikler ve diz kapaklarınızda sorunlar oluşabilir. Bir süredir ruhunuzu, bedeninizi iş sebebiyle ihmal ettiniz artık kendinize odaklanmanız gerektiğini oğlak yeniayı sonrasında fark etmek zorunda kalacaksınız.

Başak Burçları: Aşkta ve parada yeni gelişmeler yaşayacaksınız. Yarıda bırakmak zorunda kaldığınız bir ilişkiniz varsa tekrardan bu ilişki gündeme gelebilir. Bu dönemde hakkınızı aramak için harekete geçebilirsiniz. Yatırımlarınızda risk almak isteyeceksiniz.

Terazi Burçları: Eviniz, yaşadığınız alanlarla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev almak istiyorsanız bununla ilgili bir adım atabilirsiniz. Yeni kontrat yapacaksanız durumlar beklediğinizden daha zor olabilir mali açıdan güçlük çekebilirsiniz. Evlilik planı yapıyorsanız bütçe planlaması yapabilir ve biraz gerilebilirsiniz.

Akrep Burçları: İletişim trafiğiniz artıyor ve beklenen mesaj, beklenen arama geliyor. Proje bazlı işlerinizde büyük ilerlemeler kaydedeceğiniz bir süreçtesiniz. Kardeş veya kuzenlerinizden gelebilecek sürprizlere hazır olun! Seyahate çıkmak istiyorsunuz fakat iş yoğunluğunuz o kadar artacak ki maalesef ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

Yay Burçları: Yüksek beklentilerden çıkmalısınız. Partneriniz varsa bu dönemde iş yoğunluğunuzdan şikayetçi olup bazı konularda sizi eleştirebilir. İlişkinizi sorgulayabilirsiniz. Yeni iş girişimleri için doğru zamanı kolluyordunuz işte tam zamanı oğlak yeniayında adımlarınızı sağlamca atabilirsiniz fakat bu adımları atarken maceraperest olmamalısınız.

Oğlak Burçları: Tüm dikkatler üzerinizde olabilir! Kimse önünüzde duramayacak yıllardır yorgundunuz artık küllerinizden doğma vakti. İş para ve aşk ne dilerseniz artık bir adım ötenizde görmeyi bilmek yeterli olacaktır. Taşınma kararı alırken aşırı masraflı bir sürece girebilirsiniz bu kararınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim.

Kova Burçları: Terapi almak, inzivaya çekilmek ve tatile çıkmak isteyebilir kendinizi yorgun, durgun hissedebilirsiniz. Fakat bu tam bir kabuk değiştirme süreci merak etmeyin. Konuşmaktan ve anlatmaktan uzak duracağınız gözlem yapacağınız bir dönem. Daha güçlü ve zinde olmanız için hayatı sorgulama dönemindesiniz. İş hayatınızda beklentileriniz karşılanmayabilir.

Balık Burçları: Kendinize bir iyilik yapın ve ruhunuz ne istiyor bir sorgulayın… Yeni bir çevreye girecek ve orada aradığınız aşkı bulabileceksiniz. İşlerinizdeki durgunluk sizleri korkutmasın yeni bir proje yeniayda sizleri bekliyor olacak! Masraflar gözünüzü korkutmasın beklemediğiniz şekilde elinize para geçebilir.