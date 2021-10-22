Dr. Astrolog Şenay Devi

Herkes için bir parmak izi gibi: Doğum haritası ve astroloji

Herkes için bir parmak izi gibi: Doğum haritası ve astroloji

Herkes için bir parmak izi gibi: Doğum haritası ve astroloji

EĞİTİMSİZ OLMAZ!

Dünyada aynı burca mensup milyonlarca insan var. Bu insanların aynı kaderi yaşamaları aynı davranış ve seçimlerde bulunmaları mümkün değildir!

HER RUH ÖZEL VE DEĞERLİDİR!

Yaratılmış her insanın doğum haritası Gezegen yerleşimleri doğum yeri saati koordinatlarına göre farklıdır. aynı parmak izlerimizin bir diğerimizden farklı olduğu gibi! Hatta tek yumurta ikizlerinin Bile doğum haritaları birbirlerinin aynısı değildir! 4 Dakikalık fark ikiz çocukların haritalarının birbirinin aynısı olmasına izin vermez.

Gezegenlerin yerleşimi değişir dereceleri ilerler ve farklı anlamlar kazanır ve kişilere de farklı özellikler verir. Kişisel doğum haritamızda da 12 ev vardır her ev yaşamsal bir alanla ilişkilidir. 10 gezegen 12 burç ve diğer astronomik faktörler doğum haritamızı Oluşturur. Bizlerin fiziksel özelliklerimizi yükselen burcumuz kişiliğini güneş burcumuz belirler.

Duygularımızı ortaya koyma şeklimizi ay burcumuz ve tabi diğer gezegenler de temsil ettiklerine göre yeteneklerimizi zayıflıklarımızı hastalık potansiyelimizi maddi manevi kazanımlarımızı cinsel kimliğimizi ilişkilerimizi kısacası hayatın içinde var olan her şeyin yaşamlarımızda ki ipuçlarını verir.

Yol gösterici bir pusula gibidir pin kodlarımızı çözmemiş yaşam yolculuğumuzda kendimizi tanımamız potansiyelimizi fark etmemiz için. Doğum Haritası analizi astronomi ve astrolojinin bileşkesidir. Kişiye özelden 1.5 2 saatlik bir çalışma ile kişiye özeldir. Ulu orta yapılamaz yorumlanamaz.

Duygularınızdan zaaflarınızdan ve iyi bir şeyler duyma ihtiyacınızın yanlış yönlendirmeler ile sizleri karanlığa sürüklemelerine izin vermeyin.