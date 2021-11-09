Dr. Astrolog Şenay Devi

Bir çocuğun doğum haritasının dikkate alınması gereken iki temel yönü vardır:



Çocukların doğum haritası mümkün olan en kısa sürede incelenmelidir. Bunun nedeni, çocuğun hayatta büyüdükçe gökyüzünün rehberliğinden faydalanmasıdır. Örneğin, eğitim akışı, kariyer seçenekleri, sağlığı ilişkileri eş ve hayatın diğer birçok yönünü seçerken bir çocuğun doğum haritasına ihtiyacınız olacak.

Vedik Astrolojinin temel kuralı, herhangi bir burçta olumsuz gezegenler veya doshalar varsa, bunun geçmiş yaşam eylemlerinden gelmesidir. Kişi bunları mevcut yaşamda iyi Karmalar aracılığıyla düzeltebilir ve bir çocuğun tüm bunları 12/15 yaşından sonra kendi haritası hakkında bilgilendirilmesi anne baba tarafından yapıldığında çocuk kendini daha iyi tanıyacak ve çabasını güçlü yönlerini ön plana çıkartmak için ortaya koyacaktır.

Çocuğunun doğum haritasını inceleten anne babalar onunla daha doğru bir iletişim kuracak ve yeteneklerine göre daha doğru öngörülerde ve destekte bulunarak çocuğun hayat yolculuğunda ki gelişimine daha fazla katkı sağlayacaktır.

HAMİLE KALMAK İÇİN HAYIRLI ZAMANIN BELİRLENMESİ MÜMKÜN

İster doğal yolla ister tedavi süreci ile planlanan bir hamilelik sürecinde en hayırlı zamanın belirlenmesi mümkün. Doğum haritasına göre hamile kalmanın nasıl planlanacağına dair biraz bilgi, Mars, Satürn, Rahu ve Ketu gibi dost gezegenler ve zararlı veya zorlu gezegenler olduğunu hepimiz biliyoruz. İyi bir astrolog, 2., 4., 7., 9. ve 10. evinizdeki dost gezegenlerin konumunu görebilir ve sizi gebe kalmayı planlamak için uygun bir zamana yönlendirebilir. Benzer şekilde, bir çocuk planlamak için "iyi bir zaman değil" hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz . Bu kombinasyonların dikkatli bir analizi yapıldığında olumlu ve olumsuz zaman sürecini planlamak için belirli günleri ve hatta belirli saatleri öğrenebilirsiniz.