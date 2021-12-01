Dr. Astrolog Şenay Devi

2021'i tamamlayıp yeni yıla girerken kozmik gökyüzü oldukça hareketli enerjileri barındırmakta. Bu nedenle Aralık ayı da oldukça önemli aylardan biri oluyor. İlişkilerden finansal konulara kadar birçok alanda dönüşümün kapılarının açıldığı aralık ayı, birçok noktada büyük kararlar almanıza neden olabilir. Belirsizlikte olan konuların netleşmesi, aşk hayatınızdaki tereddütler veya manevi olarak güçlenmek gibi oldukça büyük enerjilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte 2021 Aralık ayında yaşayabileceğiniz her şey...





KOÇ ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU



Tutulmanın getirdiği dramlara rağmen önümüzdeki ay mutlu ve başarılı geçiyor. 21 Aralıktan itibaren sağlığın daha hassas olduğu ve enerji seviyelerinin daha iyi olabileceği enerjiler ile karşı karşıyasınız. Bununla birlikte, dış yaşamınızda ve hedeflerinizde başarılı olacağınız enerjiler ile karşı karşıyasınız. Venüs, sizin sevginiz ve finans gezegeni 19'unda, nadir gerilemelerinden birini yapacak ve önümüzdeki ayın geri kalanında geri hareketini sürdürecek. Böylece aşk daha hassas hale gelir. İlişkiler ileriye değil geriye gidiyormuş gibi görünebilir. Aşkta tereddütlerinizi alt etmelisiniz. 19'undan sonra önemli aşk kararları vermekten kaçınmaya çalışın. Venüs gelecek yıl tekrar ileriye gidene kadar bekleyin.

Aynı şey finansal hayatta da geçerlidir. Kazançlar belki normalden daha yavaştır. Olacaklar, ancak gecikmeler ve aksaklıklarla. 19'undan itibaren önemli alımlar veya yatırımlar yapmaktan kaçının.



BOĞA ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU



Burcunuzun yöneticisi Venüs, 11 Ekim'den beri 'sınırların dışında' ve 7'sine kadar bu şekilde kalacak. Son birkaç aydır, özellikle sağlık ve iş konularında normal çevrelerinizin dışına çıkıyorsunuz. İş sorumlulukları sizi konfor alanınızdan çıkarmış olabilir veya bunlardan dolayı yeni bir iş araması yapmış olabilirsiniz. 7 Aralıktan itibaren her şey netleşiyor.



Boğa, Sağlık ve enerjiniz bu ay oldukça iyidir. Güneş 21'inde Oğlak'a girdiğinde daha da iyi olacaklar ve Jüpiter 30'unda Kova'dan ayrıldığında sağlık daha da iyi olacak. Daha da geliştirmek istiyorsanız, sırt ve diz masajı sizler için faydalı olacaktır ayrıca spora başlamanında tam zamanı sizler için.



Aşk enerjileri sizlere bu ay mutluluk getiriyor. Bekarlar için bir romantizm güçlenecek. Aşkın genel gezegeni Venüs, tam da aşk gezegeniniz Plüton'da bir istasyon yapacak. Yani burada bir şeyler oluyor aşk hayatınız yeniden yapılanıyor. Tek sorun onun istikrarlı olmanız geçmişte takılıp kalarak mutluluğunuzu gölgelememeniz. Unutmayın ki, Uranüs uzun vadede burcunuzda...



İKİZLER ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU



İkizler , Bu ay aşk hayatına büyük bir odaklanma yaşayacağınız enerjiler ile karşı karşıyasınız. . Ancak 4'ünde bir güneş tutulması mevcut ilişkileri test edecek. Bu muhtemelen sizler için iyi bir şey olacak. Her türden yeni insanla tanışıyorsunuz ve tutulma bu ilişkilerin kalitesini test edecek. İyiler hayatta kalır ve iyileşir.



Bu güneş tutulması sizi güçlü bir şekilde etkiliyor. Burcunuzun yöneticisi olan Merkür'ü etkiler ve böylece vücutta detokslar veya vücutta garip hisler getirebilir sizlere. (Bu genellikle patolojik değildir vücut sadece kozmik enerjiye tepki verir.) Aile üyeleri etkilenir ve aile çevresinde krizler olabilir. Genellikle evde onarımlara ihtiyaçlar söz konusu olabilir.



Bu güneş tutulması kardeşleri ve komşuları etkiler. Bu konular ile ilgili sarsılmalar olabilir miras ortak paylaşımlar ile ilgili konularda sorunlar yaşanabilir. Kardeşler ve kardeş figürleri kendilerini, benlik kavramlarını ile yüzleşebilirler.



YENGEÇ ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU

Bu, ay çalışma azminize göre kazanımlarınızın artacağı enerjiler ile karşı karşıyasınız. Finansta iyi şanslar var, ama bunun için disiplinli şekilde çalışmalısınız. Çalışmak şans yaratır. 21'inde, finansal gezegeniniz Oğlak burcuna geçiyor. Finansta daha muhafazakar oluyorsunuz ki bu kötü bir şey değil. Geçtiğimiz birkaç ayda 'hızlı para' sizi cezbetti, şimdi ise bunun size getirdiği zararın farkındalığını kazanıyorsunuz.



21'inden sonra sağlığa biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Çok ciddi bir şey yok, sadece kısa vadeli gezegenlerin neden olduğu kısa vadeli strese bağlı enerjiler. Bu nedenle, daha fazla dinlenin ve rahatlayın. Kendinizin fazla yorulmasına izin vermeyin.

Aşk bu ay mutlu ve hareketli görünüyor. 21'inde, yıllık bir aşk ve sosyal zirveye başlıyorsunuz. Aşk gezegeniniz Satürn ilerliyor ve aşk söz konusu olduğunda tüm sistemler gidiyor. Bekarlar daha flört edecek ve mutlu romantik deneyimler yaşayacaklar.



ASLAN ARALIK 2021 AYLIK BURÇ



Aslan, 4'ünde (yılın son tutulması) bir güneş tutulması daha var. Çocuklarla ilgili 5. evinizde gerçekleşir ve bu nedenle hayatınızdaki çocuklar ve çocuk figürleri hayatlarını değiştiren dramaları deneyimleyebilir. Bu değişikliklerden bazıları çok normal olabilir bir çocuk üniversiteye gider, cinsel uyanış yaşayabilir yetişkinse evlilik kararı alabilir. Mesele şu ki, bu güzel şeyler bile yaşamı değiştiren olaylardır. Yine de sakinleşmeli ve tutulma süresi boyunca stresli faaliyetlerden kaçınmalıdırlar.



Ekim ortasından bu yana 'sınır dışı' olan Venüs, nihayet 7'sinde sınırlarına geri dönüyor. 19'unda, retrolarından birini gerçekleştirecek. Öyleyse yavaş yavaş aşka odaklanıp sahiplenmeye başlayın. Kariyer fırsatları dikkatli araştırmaları gerektirir büyük bir iş sorununuzu dostlarınız vasıtası ile çözüme kavuşturarak rahat bir nefes alabilirsiniz.

Tutulma sona erdiğinde, ektileri size olumlu yansıyacak. Sorunlarınızı kafanızdan atın ve hayatın tadını çıkarın. Kendinize dert ettiğiniz şeylerin,ilk ortaya çıktıkları kadar kötü olmadığını ve çözümleri olduğunu göreceksiniz.





BAŞAK ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU



Yılın son tutulması 4'ünde gerçekleşecek. Bu, eviniz ve ailenizle ilgili 4. evinizde meydana gelen bir güneş tutulması. Yani geçen ay olduğu gibi evde, aile üyelerinin ve bir ebeveyn ya da ebeveyn figürünün hayatlarındaki sorunlar sizleri de etkileyebilir. Burcunuzun yöneticisi Merkür de etkileniyor, bu nedenle bu tutulma sizin tarafınızdan geçen aya göre daha güçlü hissediliyor.



Sağlık 22 Kasım'dan beri daha hassas ve 21'e kadar da devam edecek. Daha rahatlatıcı bir programa ihtiyacınız var ve özellikle tutulma dönemi civarında. 21'inden sonra sağlıkta çarpıcı gelişmeler göreceksiniz. Aileye ait gizli konular varsa, onları şimdi öğrenebilirsiniz. 13'ünde, Mars 4. evinize taşınacağından, evde yapılan onarımlar veya tadilatlar olanilit. Güneş tutulması Merkür'ü etkilediği için görüntünüz etkilenebilir. Muhtemelen şu anda olduğunuz kişiyi yansıtmak için kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Değişen ve gelişen varlıklarız ve geçmiş tarafından tanımlanamayız.



TERAZİ ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU



4 Aralıkta'ki tutulmanın Merkür üzerindeki etkisi, hukuki meseleler (eğer bu işlerle ilgiliyseniz) bu konularda sorunlar ve baskılar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Dahil olduğunuz manevi veya hayır kurumlarında sarsılmalar olabilir. Hayatınızda yer tutan Manevi uygulamanızda da önemli değişiklikler yapacaksınız. Kardeşler ve kardeş figürleri ilişkilerinizi test ediyor gökyüzü devam eden ilişkilerde gerginliklere dikkat edin. Ebeveynler ve ebeveyn figürleri, sizinkine benzer manevi zorluklar yaşayabilirler. Eş, partneriniz bu tutulma süresi boyunca gereksiz seyahatlerden kaçınmalıdır.



Burcunuzun yöneticisi Venüs, finansal gezegeniniz olan Pluto'da çok uzun bir istasyon yapar. Bu birçok mesaj verir. Bazı çok önemli finansal gelişmeler oluyor. Kilo verme ve detoks rejimleri son derece iyi sonuçlar getirir sizlere. Tıbbi ve estetik müdaheleleri de bu ay gerçekleştirebilirsiniz.





AKREP ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU



Gezegenlerin yüzde doksanı 19'una kadar ilerliyor (ve ondan sonra rakam hala yüzde 80). Ayrıca, yakın zamanda doğum gününüz oldu, dolayısıyla kişisel güneş döngünüz büyüyor. Böylece yeni projelere ve girişimlere başlamak için mükemmel bir dönemdesiniz. Bunun için çok fazla kozmik destek var.



4'ünde, yılın son tutulmasını yaşıyoruz. Para evinizde meydana gelen bir güneş tutulması. Yani, geçen ay olduğu gibi, mali ders düzeltmelerine ihtiyaç var. Genellikle tutulma olayları, finansal varsayımların, planların ve stratejilerin gerçekçi olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.



Bu tutulma, burcunuzdaki her güneş tutulmasında olduğu gibi, kariyer değişikliklerini de gösterir. Bu, yılda iki kez yaşadığınız için endişelenecek bir şey değil. Kariyer yönünde değişiklikler olabilir bazen gerçek kariyer değişiklikleri. Şirket hiyerarşinizdeki veya sektörünüzdeki sarsıntılar buna neden olabilir. Dikkatli sakin olup yaşanan gelişmeleri pozitif şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız.



YAY ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU



Sağlık bu ay mükemmel olacak. Sağlık gezegeniniz Venüs tüm ay Oğlak burcunda olacak ve sırt ve diz masajı ile sağlığınızı daha da iyileştirebilirsiniz. Venüs ruhsal gezegeninizde bir istasyon oluşturduğundan, ruhsal şifa sizin için 11'inden itibaren alışılmadık şekilde etkili görünüyor. Bu da önemli bir iş fırsatı getirebilir.



Merkür, çeşitli mesajlar veren 2. para evinize geçiyor. Bekarlar zenginlik ve maddi armağanlardan etkilenir. Bir iş ortaklığı veya ortak girişim olabilir. Bekarlar, mali hedeflerinin peşinden giderken ve mali durumlarına dahil olan insanlarla aşk fırsatları bulacaklar.



OĞLAK ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU



Tüm ay burcunuzda olan Venüs ile görüntüde güzellik ve zarafet sağlık katacak sizlere. Burcunuzdaki Güneş (21'inden sonra) karizma verir. Başarılı görünüyorsunuz ve mutlu kariyer fırsatları sizleri karşılıyor. İnsanlar sizi başarılı olarak görüyor ve size hayranlıkla bakıyorlar. 21'inden sonra, Güneş burcunuza geçerken, maddi manevi güçleneceksiniz.



Venüs, 11'inden itibaren Plüton'da bir istasyon kuruyor. Önemli bir kariyer gelişimini bekleyebilirsiniz. 19'unda Venüs geri harekette olacağı için bunu hemen göremeyebilirsiniz, ancak ilginç bir şey olabilir sizler için. . Çocuk ve çocuk figürleri de bu dönemde önemli gelişmeler olarak sevindirecek sizleri.





KOVA ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU



Kova, Bu ay temelde mutlu, sağlıklı ve müreffeh. 4. ayın güneş tutulması bile sizin için temelde iyi huylu. 30'unda Jüpiter para evinize taşınacak ve 2022'nin çok müreffeh olmasını sağlayacak. Gezegenlerin çoğu 19'u ile ileriye doğru hareket etmeye başlıyor. Venüs, 11'inden itibaren kariyer gezegeniniz Plüton'da uzun bir istasyon yapacak. Bazı önemli kariyer gelişimi oluyor. Bu, aileyi veya yabancı bir şirketi veya kuruluşu içerebilir. Bunun sonucunu daha sonra Venüs geri giderken görebilirsiniz, Aralığın 21'ine kadar arkadaş, ve grup aktivitelerinden oluşan 11. evinizde. Bu yüzden Kozmos sizi güçlü yönlerinize, en sevdiğiniz ve en iyi olduğunuz alanlara yöneltiyor dostlarınızdan gelecek maddi manevi olumlu enerjileri karşılamaya hazır olun.



BALIK ARALIK 2021 AYLIK BURÇ



Venüs, 11'inden itibaren Plüton'da uzun bir istasyon yapıyor. Bu, hayatınızdaki kardeşler veya kardeş figürlerle ilgili bazı önemli olayları gösterecektir. Şu anda dini, teolojik ve felsefi çalışmalarla daha çok ilgileneceksiniz. 4 Aralık'taki tutulmaya rağmen aşk hayatınızda mutlu olacağınız enerjiler ile karşı karşıyasınız. Aşk gezegeniniz 14'üne kadar kariyerinizin 10. evinde. Bekarlar güç ve prestijden etkilenir ve bu tür insanlarla tanışırlar. Hepiniz, bekar veya evli, yüksek statülü ve prestijli insanlarla kaynaşıyorsunuz. Sosyalleşmenizin çoğu kariyerle ilgili.



14'ünde Merkür, sizi aşkta daha tutucu yapan Oğlak burcuna geçiyor. Daha önce ilişkilere hızlı bir şekilde başlama eğilimindeyken, şimdi daha temkinlisiniz. Hemen aşık olmuyorsunuz. Romantik fırsatları akıllı hamleler ile iyi değerlendirin.