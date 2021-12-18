Dr. Astrolog Şenay Devi

19 Aralık'ta gerçekleşecek olan dolunay, Batı astrolojisine göre iletişim burcu İkizler'de dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar genellikle yaşamınızdaki kadınlarla ilgili durumlarla, bitişler veya tamamlanma ile bağlantılıdır ve şimdi ana temalar iletişim, ulaşım, kısa yolculuklar, kardeşleriniz, potansiyel olarak komşularınız ve öğrenme, eğitim veya öğretimle bağlantılı her şey önem kazanır.

Bu Dolunay, geleneksel olarak "Soğuk Ay" olarak bilinir ve bu zaman zarfında İkizler ayı enerjisinin bolluğu aşırı hıza geçebileceğiniz bir ortam hazırlayabilir. Bu nedenle doğru hareket etmek için çok daha fazla düşünmek akıllıca olacaktır. 'Çok fazla bilgi' (verme ve alma), 'her yerde' olma ve kendinizi doğru ve samimi şekilde ifade etme gücünüzü yükseltecektir. İşte 19 Aralık'ta İkizler burcunda gerçekleşecek olan dolunayın yaşamlarınızdaki büyük etkileri…

KOÇ

Aralık ayındaki Dolunay, alanlardan biri veya birkaçıyla ilgili sorunlar olabileceğini gösteriyor. Kardeşleriniz, komşularınız, varsa arabanız, potansiyel olarak imzalanması gereken bir sözleşme veya bir eğitim veya öğretimle bağlantılı konular gündeminize gelebilir. İletişim, bu durumların her birinde ortak paydadır ve ay enerjisi bu tür konulardaki yoğunluğu artırabileceğinden, güçlü duygular hakim olduğunda sağduyunuzu kaybedebilirsiniz. Artık her şeyi bildiğinizi ve üstünlüğün sizde olduğunu düşünerek herhangi bir şeye girmekten kaçının, çünkü büyük olasılıkla sahip olamayacaksınız, bu yüzden dikte etmek yerine dinlemeye ve müzakere etmeye hazır olun.

BOĞA

Bu Dolunay, para cephesinde yanlış hesap yaptığınızı görebileceğiniz için, mali durumunuza uzun uzun bakmanız gerektiğini doğruluyor. Paranızın lehinize artması mümkündür, ancak belki de beklemediğiniz bir eksiklik veya harcama olabilir. Bu bir Dolunay olduğundan "bir kapanışı" temsil ediyor. Bu nedenle büyük sıkıntılardan kurtulacak maddi ya da ruhani bir borcu ödeyebilir veya bir tasarruf hedefine ulaşabilirsiniz. Başarıyı sahip olduklarınızla eşitleme eğilimindesiniz, ancak bu, başarılarınız ve hatta cömertliğiniz aracılığıyla kendinize başka şekillerde değer vermeniz için bir uyandırma çağrısıdır. Ayrıca, sizi hayatta neyin istikrarlı hissettirdiğini ciddi olarak düşünmek ve kendinizi güvende hissetmek için neye ihtiyacınız olduğunu elde etmek için bir plan yapmak için iyi bir zaman.

İKİZLER

Bu ayın Dolunayı sizin burcunuzda yaşanıyor. Bu nedenle muhtemelen hayattaki rolünüz, başkalarıyla nasıl karşılaştığınız ve ne gibi şeyler hakkında her zamankinden daha fazla düşüneceksiniz? Ayrıca ekstra duygusal olabilirsiniz. Dolunaylar genellikle bu etkiye sahiptir, bu nedenle daha mantıklı ve Ay'ın ışınlarından daha az baskı altında hissettiğinizden aceleci kararlar vermekten kaçının. Bu Dolunay'ı, artık 'gerçekten siz' olmayan şeyleri üzerinizden atmak için kullanın, ardından olabileceğiniz en iyi versiyonu olmayı hedefleyin.

YENGEÇ

Son birkaç aydır sizin için yüzeyin altında olup bitenler, Dolunay'ın ışığında bu ay zirveye çıkabilir. Duygusallaşabilir ve muhtemelen vermeniz gereken bir karar konusunda ikilemde kalırsınız. Sonuç, sonuçta hem terapötik hem de rahatlama olacaktır, çünkü bir durumla ilgili bir tür kapanışa sahip olacaksınız. Bu ekstra güçlü ay ışınlarının etkisi altında olabileceğinden, karar verme sürecinizde tamamen içgüdüsel olmaktan ziyade metodik olmayı hedefleyin. İçsel zeninizi yenilemek için bu ay da kişisel düşünme ve rahatlama zamanı çok önemlidir. Bu aşamaya geri baktığınızda, büyük ya da küçük olanın, doğru zamanda olması gereken doğru şey olduğunu göreceksiniz.

ASLAN

İkizler burcunda gerçekleşen bu Dolunay, arkadaşlıklarınızı etkiler ve bir yakın arkadaşla birlikte çalıştığınız bir görevi memnuniyetle tamamlamanız veya farklı görüşlere sahip olduğunuzu fark etmeniz olasıdır. Özel hayatınızdaki güzel ilişkinizden tutun da iş hayatınızda bir şeyin nasıl yapılması gerektiği konusunda veya proje için en çok desteyi kimin alması gerektiği konusunda arkanızdan çevrilen olaylar gün yüzüne çıkabilir. Bu Dolunay sizin için iletişim anahtarıdır, bu nedenle şu anda yüksek ruh hali ve duygulara önem verin ve duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Ayrıca, hayallerinizi, vizyonlarınızı, amaçlarınızı ve hedeflerinizi gerçekten anlayan sevdiğiniz insanla ilişkiniz çok daha uyumlu ve keyifli bir hal alacak.

BAŞAK

Aralık Dolunayı kariyerinizi ve işinizi etkilediğinden, uzun vadeli bir hedef veya projeyi tamamlamanız muhtemeldir. Durum buysa, hayati bir şeyi gözden kaçırmış olabileceğinizi unutmayın. Çünkü bu Dolunay ile herhangi bir şeye imza atmadan önce her şeyi kontrol edin. Tüm bunların yanı sıra farklı bir şirkette başka bir role geçmeye karar verdiğiniz bir terfi alabilir veya kendi yan işinizi başlatabilirsiniz. Kariyer seçimleriniz konusunda kesinlikle ikilemde kalacaksınız. Tutulma, ertelediğiniz sorunları zorlayabilir ve kendinizi beklemediğiniz bir konumda bulabilirsiniz, farkına varacağınız bir durum, olabilecek en iyi şey olduğu ortaya çıkacaktır.

TERAZİ

Eğitiminizi genişletmek veya maneviyatınızı keşfetmek için bir şans şimdi ortaya çıkabilir ve seyahat etmeye, bir yazı projesine veya fikirlerinizi internetin daha geniş dünyasına yaymaya ilgi duyabilirsiniz. Hukuki meseleler veya adaletsizlikle ilgili endişeler, kişisel olmaktan çok küresel olarak şu anda aklınızda olabilir. Genellikle harika bir arabulucu olarak görüldüğünüz için, bu alanlardaki özel beceri ve yeteneklerinizin normalden daha fazla talep gördüğünü görebilirsiniz. Şimdiye kadar hayatınızda yaptığınız şey yeterince büyük veya cesur hissetmeyebilir ve bağlılığınızı ve ilgi alanlarınızı tamamen başka alanlara kaydırabilir veya beceri setinize ikinci bir beceri seti eklemeye karar verebilirsiniz.

AKREP

Bu ayın Dolunayı sayesinde sizi bekleyen bir dönüşüm mevcut. Daha iyi ve daha fazla 'sen'e, şu anki halinize ve kim olduğunuza yer açmak için bir şeylerin gitmesi gerekiyor. Değişime direnmeyi tercih ettiğinizi gösteren sabit bir yapınız var ancak aslında yavaş yavaş yenilenme döngüsündesiniz ancak şu anda muhtemelen olduğundan çok daha farklısınız. İlişkiler, ortak mali sorumluluklar ve yakınlık ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Aceleci bir karar almaktan kaçının. Bırakmaktan korktuğunuz bir şeyi ya da birini, ya da bir sırrı ya da korkuyu üzerinizden atın. Özgürlüğün bedeli, açılma ve savunmasızlığınızı ortaya çıkarma kararını vermek olabilir.

YAY

Bu ayki Dolunay ilişki bölgenize düşüyor. Bu nedenle şu anda en önemli romantik ve iş ortaklıklarınıza iyi bakıyor olabilirsiniz. Bekar ve arayış içindeyseniz, bu Dolunay, potansiyel ortaklarla bağlantı kurma şeklinizi değiştirmenizi isteyebilir. İş, aşk veya hayatınızın herhangi bir alanında ikiyüzlülük ve hile varsa, bu Dolunay, verilmesi gereken büyük kararlarla ilgili şeyleri gün ışığına çıkarabilir. Şimdi her şey daha yoğun görünebilir ve bu aşırı ay enerjisi insanları aceleci tepkilere itebilir, bu yüzden bir nefes alın ve vazgeçmeden veya söz vermeden önce her şeyi düşünün.

OĞLAK

Bu ay bir refah hedefine ulaşabilir devam eden bir endişe hakkında olumlu bir adım atmanın zamanının geldiğine karar verebilirsiniz. Bu, evcil hayvanlarınız için de geçerlidir, eğer onlara sahipseniz ve onların sağlığı konusunda endişeleriniz varsa bunun için adım atabilirsiniz. Stres, sizi yalnızca rolünüzün değerini yeniden değerlendirmeye zorlamakla kalmaz, daha da önemlisi, hayatta kalmanın ve gelişmenin daha iyi yollarını bulmanıza yardımcı olabileceğinden, özellikle birden fazla görevle aşırı yükleniyorsanız, iş durumunuz için de geçerlidir. Dolunaylar ruh hallerini orantısız hale getirecek şekilde yoğunlaştırabileceğinden, şu anda aşırı duygusal tepki vermemek hayati önem taşıyor. Bu dolunayın ana motivasyonu, sizi bazı şeyleri düşünmeniz ve bir durumun her iki tarafını da görmeniz için teşvik etmesidir.

KOVA

Son zamanlarda kendinizi kuşatılmış ve kısıtlanmış hissettiyseniz, bu ay Dolunay geldiğinde pek çok noktada uç noktalara gitmek, sizler için olası. Fakat bu durum, sizi potansiyel olarak bazı belirsiz yerlere götürebilir. Eğlence, flört ve romantizme odaklanılabilir. Sevdiğiniz insanlarla aranızda bozuk bir iletişim varsa, o zaman iyi bir romantizm içinde bunu çözümleyebilirsiniz ve bu etki bir sonraki büyük adımınızı belirleyebilir. Sakin kalmayı başarır ve aşırı tepki vermezseniz, Dolunay azalmaya başladığında doğru şeyi yaptığınızı anlayacaksınız.

BALIK

İkizler burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, nasıl yaşadığınız ve kiminle yaşadığınızla ilgili her şey konusunda incelemeye yöneltecek sizleri. Mevcut yaşam düzenlemeleri hakkındaki tartışmalar, bu duygusal ay ışınları altında doruğa gelebilir, ancak tartışmak yerine müzakere etmeye hazır olun. Çünkü şimdi kazanmak ve kaybedeceğiniz bir savaşta savaşmaya çalışmaktan daha iyisini yapacaksınız. Taşınma veya devam etme ya da ailenizin yetiştirilmesiyle bağlantılı uzun süredir devam eden ve sizi hayatı tam olarak yaşamaktan alıkoymuş olabilecek bir sorun hakkında profesyonel tavsiye alma zamanı gelebilir. Küçücük bir odak kayması bile, yaşamı düzelten önemli bir değişiklik getirebilir. Aceleyle hareket etmek yerine, özellikle mülk satın alıyorsanız veya bir kira sözleşmesi imzalıyorsanız, yeni bir iş için yer değiştiriyorsanız, herhangi bir hamle yapmadan önce biraz araştırma yapın.