Dr. Astrolog Şenay Devi

Gezegenin geçiş süresi ne kadar uzun olursa, burcunuzda veya doğum haritanızda o kadar etkili olacaktır. Doğrudan veya geriye dönük gezegen geçişleri birkaç gün (Ay için) ila 2 ila 2,5 yıl (Satürn için) arasında sürer.

2023'TE HANGİ GEZEGEN AŞK İÇİN UYGUN?

Bir birey için, 2023'teki Jüpiter geçişi 1. ve 7. evde gerçekleşirse, kişisel gelişimin yanı sıra tüm ilişkilere bakış açısında coşku ve gelişme sağlayacaktır. Genellikle bir aşk ilişkisi de dahil olmak üzere zor zamanlarda başarılı olmanıza yardımcı olan destekleyici kişileri hayatınıza daha istekli bir şekilde kabul edeceksiniz.

2023'TE JÜPİTER İÇİN HANGİ EV UYGUNDUR?

2023'te Jüpiter'in geçişi 1., 5., 8., 9. veya 12. evlere yerleştirildiğinde iyi sonuçlar verecektir. Ancak 6., 7. ve 10. evler onun için kötü evler. Ayrıca Jüpiter, Venüs veya Merkür bir kişinin doğum haritasının onuncu evindeyken uğursuz sonuçlar verebilir.

2023'TEKİ HANGİ GEZEGEN GEÇİŞLERİ SERVET ARTIŞIYLA İLİŞKİLİDİR?

Jüpiter ve Venüs'ün 2. ve 8. evdeki geçişi öncelikle parayla ilgilidir. Sekizinci evdeki Venüs gezegeni, satışlar için uygun bir dönemi ifade eder. Bu nedenle, zaman böyle bir planı yürütmek için ideal olacaktır.

2023 MARS GEÇİŞİ HANGİ EVDE BASKIN OLACAK?

Yedinci evdeki Mars gezegeni cesaret, güç, enerji ve yiğitlik gezegenidir. Bu arada yedinci ev partnerinizin evidir. Yani Mars geçişi burada gerçekleştiğinde, kişiye çok fazla enerji ve saldırganlık getirecektir. Ancak öte yandan evlilikte gecikmelere ve kısıtlamalara neden olabilir.

2023 SATÜRN GEÇİŞİ İÇİN UĞURLU EV HANGİSİDİR?

2023'teki Satürn geçişi 2., 3. ve 7. ila 12. evlerde uğurlu olacak. Ancak 1., 4., 5. ve 6. evlerdeki geçişi kişiler için sorun yaratabilir. Ayrıca Güneş, Ay ve Mars düşman gezegenlerdir. Ancak Venüs, Merkür ve Rahu dost gezegenlerdir ve Jüpiter ve Ketu onun için nötrdür. Bu nedenle, transit için bunlarla etkileşim hayati olacaktır.