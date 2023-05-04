Dr. Astrolog Şenay Devi

Ay tutulması nedir? Bilimsel olarak, ay tutulması anlamı, Güneş karşı tarafta iken, dünyanın Ay'ı tamamen gölgelemesi ile ilgilidir. Güneş, dünya ve ayın bu konumuna ay tutulması veya "Chandra Grahan" denir.

KOÇ

Mars, Koç'u yönetir, bu nedenle öfke patlamaları bu tutulmada gün yüzüne çıkabilir, 2023'teki ay tutulması, bu burç için bu engelleyici niteliklere ağır bir darbe vuracak. Sonuç olarak, kişiliğinize göre olumsuz bir şekilde davranma riskleri ortaya çıkabilir. Üstelik 2023 ay tutulması astrolojisine göre ilgi çekici bulduğunuz konularda istikrar yakalayabilirsiniz.

BOĞA

Boğa burcu için 2023 ay tutulmasının etkileri dikkat çekici. İyi olan şeylere değil, olumsuzluklara dikkatinizin kaymasına neden olabilir. Dolayısıyla 2023 Boğa burcundaki ay tutulması tahminleri, bu dünya burcuna sahip kişilerin gerginlikler ile karşılaşacağını gösteriyor. İşinizi değiştirmeyi planlıyorsanız, ani bir değişim yerine planlı davranmanız ve beklemeniz sizler için daha iyi sonuçlar doğurabilir. Hedeflerinize yürürken çeşitli zorluklara odaklanabilirsiniz. Bu nedenle öncelikle sağduyulu olmakta fayda var.

İKİZLER

Chandra Grahan'ının etkileri sizler için iyimser olacaktır. Çevrenizde bir yaratıcılık havası olacak. Dahası, çalışmanızı son derece iyileştirerek yeni zirvelere ulaşacaksınız. Hedefleriniz doğrultusunda daha kararlı ve tutarlı hale geldikçe başarı yolunuza çıkacaktır. Ayrıca, patronlarınız çalışma şeklinizden oldukça etkilenebilir. Öfkeyle kararlar almamalı hatalarınız pişmanlıklarınız varsa telafi etmeye çalışmalısınız.

YENGEÇ

Bu burcu kontrol eden Ay, ona yaşamda son derece hassasiyet ve duruş sağlar. Ancak ay tutulmasının 2023 burçları üzerindeki astrolojik olarak tespit edilen etkilerine göre, Yengeçler, kayıplar ve hayal kırıklıklarına zihinsel olarak daha fazla odaklanabilirler. Sonuç olarak,keskin çıkışlar yapmaktan kaçmalısınız. Ancak bu izolasyon yardımcı olmayacak. Bununla birlikte, sosyal çevrenizde güvende hissedebilirsiniz.

ASLAN

5 Mayıs 2023'teki Chandra Grahan, evdeki tüm Aslanların hayatlarında büyük başarılar elde edeceğini gösteriyor. Burçlarındaki belirleyici Güneş, kundalini , gelecek yıl için ay tutulmasının tüm olumsuz etkilerinden uzak durmanızı sağlayacaktır.

BAŞAK

Boğa burçlarından farklı olarak Merkür ile ilişkilendirilen bu dünya burcu, 2023'teki bu ay tutulması nedeniyle olumlu değişiklikler görecek, çünkü ilk doğaları her şeye dürtüsel tepki vermekle sonuçlanabilir. Ancak, iyileştirilecektir. Sonuç olarak, daha iyi kararlar alabilir ve uzun süredir öncelik listenizde olan tüm işleri yapabilirsiniz.

TERAZİ

5 Mayıs 2023 burçlar tablosundaki ay tutulması etkisi, duygularını kontrol etmeniz için uyarıyor sizleri. Yılın bu zamanı duygusal olarak sizin için oldukça etkili olabilir. Örneğin, işinize veya hayatınızdaki yeni birine bağlanabilirsiniz. Ama unutmayın ki hiçbir şey sonsuz değildir, bu yüzden bilgi verseniz de, işiniz veya aşkınız da olsa, kontrollü olmakta fayda var.

AKREP

Akrepler, önümüzdeki yıl için ay tutulması konumuna göre duygusal olarak güçlenecek. Hayata ve insanlara karşı yeni bir bakış açısı sizi duygusal olarak güçlendirecek. Sonunda hayatın insanlarla tanıştığın bir çember olduğunu anlayacaksın. Kimse sonsuza kadar kalmaz ama hepsi size farklı şekillerde öğretir. Kasım doğumlu bu burç, aşk hayatında da tatmin olacak. Dahası, doğru içgüdüyü takip etmeye devam ederlerse aydınlanmayı arayabilirlerdi.

YAY

Hepimizin bildiği gibi, Jüpiter tüm zodyak listesindeki en mutlu gezegenlerden biridir. Böylece Jüpiter tarafından kontrol edilen bu ateş burcu kendiliğinden ve mantıklı hale gelir. Bu kombinasyonu bulmak zor ve baş etmesi daha da zor. Yani, tüm Yay burçları için 2023 ay tutulması hiç de fena değil. Bunun yerine yeni yılda yeni ve güzel ilişkiler geliştirmenize yardımcı olacaktır. Olumluluk içinde büyümeniz için size tatmin ve huzur sağlayacak ilişkiler .

OĞLAK

Oğlak burcu için bu ay tutulması tamamen ilerlemekle ilgili. Profesyonel olarak bahsetmişken, yerine getirmeniz gereken yeni sorumluluklar ve roller alacaksınız. Tüm sıkı çalışmanızın karşılığını alacaksınız. Tutarlılığınız ve kararlılığınız ile patronlarınız üzerinde iyi bir izlenim bırakacaksınız. Ayrıca Oğlak burcundaki ay tutulmasına göre, terfinizle doğrudan bağlantılı olabilecek birçok finansal artış görebilirsiniz. Romantik olarak da başarılı bir ilişkiniz olacak.

KOVA

Bu Chandra Grahan, sert ve hırslı Kova'yı ortaya çıkaracak. Önünüze çıkan pek çok proje olacak, ancak hepsini aynı anda motivasyon ve olumlu bir zihniyetle ele alacaksınız. Üstelik kararlarınızda kararlı olacak, iş ve özel yaşamınızda olumlu sonuçlar elde edeceksiniz.

BALIK

Ay tutulması, son su burcu için acı-tatlı bir denklem getirecek. Vermek istediğinde bir şeyler olacak. Ama aynı zamanda değer verildiğini hissedeceğiniz durumlar da olacaktır. Bu yüzden endişelenmeyin, o tutulma sayesinde şansınızı bulmak için her şey yoluna girecek. Bu yüzden kalbinize sürekli olarak "Her şey yolunda" deyin. Zodyak işaretleri üzerindeki ay tutulması etkilerinin sizin için sakladığı şey budur.