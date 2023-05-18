Dr. Astrolog Şenay Devi

19 Mayıs 2023 te güneş ve ay Boğa burcunun 28 derecesinde birleşerek kara ay olarak adlandırılan Yeni Ayı yaratacak. Bir kara ayın meydana gelmesinin üç farklı yolu vardır ve özellikle bu ayki kara ay, mevsimsel kara ay olarak anılır. Bu durum, yalnızca bir sezonda fazladan bir dolunay olduğunda gerçekleşir ve yalnızca 33 ayda bir gerçekleşen bir durumdur. Bu ay görünmez olsa da, niyetleri belirlemek ve tezahür çalışması yapmak oldukça önemlidir.

KOÇ

İkinci para ve kaynaklar eviniz Koç burcunda ve en iyi şekillerde yeni başlangıçlar ortaya çıkıyor . Eşyalarınız söz konusu olduğunda, bol miktarda tutarlılık ve rahatlık ararsınız ve bu ay güneş ve ay Boğa burcunda kavuşurken, bu alanda yeni bir başlangıca adım atacaksınız. Kendinizi lüks bir satın alma işlemi yaparken veya sizi ayakta tutacak ek, uzun vadeli kaynakları güvence altına alırken bulabilirsiniz. Şimdi hayatın somut tarafına eğildiğinizden emin olun , çünkü bu size bol miktarda olumlu enerjiler getirecektir.

BOĞA

19 Mayıs'ta, yeni ay ortaya çıkarken kimliğiniz ve kendinizi ifade etme konusunda bir yenilenme yaşayacaksınız. Bu ay, ihtiyaçlarınızı hoş ve tatmin edici bir şekilde merkezliyor Boğa, bu yüzden bugün kendinizi şımarttığınızdan emin olun. Düzenli olarak kendinize güvenmeye öncelik veren biri olarak, bu yeni ay sadece hayatın elle tutulur taraflarından zevk alma arzunuzu artıracak. Gidip kişisel bakımınıza önem verin kendi memnuniyetinize öncelik vermenizi sağlayan herhangi bir şey.

İKİZLER

Bu ay, yeniay gerçekleşirken yollarınızı izole edip şarj ettiğiniz bir yenilenme anı yaşanıyor. Bu enerji normalde rahat olduğunuzdan çok daha yavaş ve gevşemiş olsa da, size onu ağırdan alma ve gevşemeye yönelme fırsatı veriyor. Bugün biraz anti-sosyal olma günü, İkizler kendi sezonun başlamadan önce biraz dinlenmek için mükemmel bir zaman.

YENGEÇ

19 Mayıs'ta güneş ve ay Boğa burcunda kavuşacak, arkadaşlıklarınızda ve sosyal gruplarınızda yeni başlangıçlar başlatacak. Başkalarıyla olan bağlantılarınızda bol miktarda güvenlik ve tatmin ararsınız ve bu yeni ay, sizi en rahat hissettiren ilişkilere yönelmek için bir fırsattır. Bugün filizlenen yeni bir bağlantının başlangıcı olabilir veya uzun süreli bir arkadaşla sosyalleşme zamanı olabilir. Her iki durumda da, bugün başkalarıyla kaynaşmanız için teşvik edileceksiniz.

ASLAN

19 Mayıs'ta güneş ve ay Boğa burcunda kavuşurken, kariyerinizde ve iş dünyanızda zevk ve memnuniyetinizi merkeze alan yeni başlangıçlar kapılarını aralamaya başlayacak. İşinizin tatmin edici ve zevkli hissetmesi önemlidir ve bu yeni ay, kamusal kişiliğinizle gelen tatmine nasıl dayanabileceğinizi düşünmek için mükemmel bir zaman. Şimdi, yeni bir iş girişimine veya işte yaratıcı arayışlara yönelme ve kariyerinizden zevk almanızı sağlayan her şeye odaklanma zamanı.

BAŞAK

19 Mayıs'ta Boğa burcundaki yeniay, mevcut inanç sistemleriniz ve dünya görüşleriniz etrafında barışçıl yeni başlangıçları ateşleyecek. Bu, özellikle bakış açılarınız söz konusu olduğunda, yeni bir sayfa açmanın zamanıdır, Başak. Yeni bir eğitimi ciddiye almaya veya yurt dışına seyahat rezervasyonu yapmaya hevesliyseniz, şimdi bunu yapmak için bir fırsat. Her zaman aydınlanmak için yeni yollar arıyorsunuz ve bu yeni ay, kendinizi tatmin edici yeni bir yaşam biçimine adama anınız.

TERAZİ

Bu ay, güneş ve ay haz odaklı Boğa burcunda kavuşurken, ortak kaynak ve varlıklarınızda yeni başlangıçlar baş göstermeye başlayacak. Kendinizi büyük bir satın alma işlemine yatırım yaparken veya yeni bir banka hesabı veya emeklilik planı açarak gelecekte uzun vadeli bir güvenlik için hazırlık yaparken bulabilirsiniz. Bu aynı zamanda, sizinle birlikte zamanın testine dayanan bir temel oluşturmakla ilgilenen önemli bir kişiyle sorumlulukları paylaşma zamanı olabilir gelecek için planlama yapmak artık çok daha güçlü hale dönüşüyor sizler için.

AKREP

Güneş ve ay Boğa burcunda birleşirken, romantik ilişkileriniz sürekli zevk ve memnuniyet merkezli yeni bir başlangıç yaşayacak. Telaşlı bir Nisan ayının ardından, bu yeni ay, ortaklıklarınızda istikrarlı, samimi bağlantıları vurgulayan yeni bir sayfa açmanıza izin veriyor. Şimdi başkalarıyla olan ilişkilerine eğilme zamanı, Akrep kendine güven şimdi yaşamın ağırlığını kaldırabilecek kapasiteden daha fazlası ile karşı karşıyasın.

YAY

19 Mayıs'ta Boğa yeniayı gerçekleşirken, alışkanlıklarınız ve rutinleriniz tazeleniyor. Sevgili Yaylar, günlük olarak yaptığınız uygulamaların sizi nasıl ayakta tuttuğunu düşünün ve bazı ayarlamalara ihtiyaçları varsa, bunu şimdi yapmaktan çekinmeyin. Rutinlerinizin eğlenceli olması amaçlanmıştır, bu nedenle, bu anlar ne kadar küçük olursa olsun, günlük yaşamınızı zevk anlarıyla doldurduğunuzdan emin olun. En sevdiğiniz anların tadını çıkarmaya hazır olun ve cesaretli kararlara odaklanıp uygulayın.

OĞLAK

19 Mayıs'ta güneş ve ay Boğa burcunda kavuşacak, neşe ve hazzı nasıl deneyimleyeceğiniz konusunda yeni başlangıçları ön plana çıkaracak. Bu yeni ay, onun için çalışmak zorunda kalmadan memnuniyetini önceliklendirmek için bir fırsat Oğlak bu yüzden kendine istediğin gibi davranmaktan çekinme. Bir randevuya çıkın, bir yemek kursuna kaydolun gidin. Memnuniyeti ön planda tutan ve stresinizi azaltan her şeye odaklanın.

KOVA

Güneş ve ay konfor odaklı Boğa burcunda bu ay buluşurken, evinizde ve aile hayatınızda zevk ve mutluluğunuzun odak noktası olan yeni başlangıçların fitilini ateşliyor olacaksınız. Bu, kapalı kapılar ardında yaşadığınız memnuniyet düzeyini nasıl artırabileceğinizi, potansiyel bir ikamet değişikliğine veya bir akrabanızla sorunları çözmeye odaklanabileceğinizi düşünmek için bir an olabilir. Her iki durumda da, kendinizi en çok evinizde hissettiğiniz insanlarla çevrili, doğal yaşam alanınızda dinlenerek zaman geçirmek için ideal bir gün.

BALIK

Bu ay, Boğa yeniayı, dünyanıza kişisel zevkinize öncelik veren yeni fikirler, görüşler ve bakış açıları getiriyor. Çevrenizdekilerle bilgi paylaşmaktan derinden zevk alan birisiniz ve bu gün sizden basit, kolay ve tatmin edici tartışmalara girmeniz istenecek. Sevgili Balıklar, bugün yeni bir çalışma veya uygulamaya başlama eğiliminde de hissedebilirsiniz sadece ilginizi çekmekle kalmayan, aynı zamanda rahatlamanıza ve stresi dağıtmanıza izin veren herhangi bir şey ile ilgilenin.