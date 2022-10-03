İzel Çelebi

"Eylül ayını da geride bırakırken yaz aylarının esintilerini tamamen yitirdiğimizi ve yeni sezonun artık çok daha fazla hissedeceğimiz, kombinlerimizle de hissettireceğimiz aya girmiş bulunmaktayız. Eylül ayı biraz daha, "Ne giyeceğim?" sorunsalıyla geçerken ekim ayında daha net kararlar verip daha net çizgileri benimseyeceğiz. Son trendleri hızlıca yakalayalım. Cool görünümün çanları sizin için çalıyor, gardıroplarımızı ufak bir detoksla yenileyelim. Sonbahara tam anlamıyla uyum sağlamak için hazır olalım, sizi ekim listesiyle baş başa bırakıyorum. Harika bir hafta diliyorum, modayla kalın…"

FİYONK

Tüm ihtişamıyla koleksiyonlarda fazlasıyla yer edinen fiyonk detayı hitler arasına girdi bile. Hemen hemen her kombinde ve kombininizde kullanacağınız A'dan Z'ye bütün parçalarda rastlayabileceğiniz fiyonk detayları, kuşkusuz ki sezonun en önemli detaylarından birisi.

DİNAMİK

Dinamik denilince akıllara gelen renk pembe olmalı! Sonbahara renk katmaya gelen dinamik ve canlı bir pembe tonuyla kombinleri hareketlendiriyoruz. Gardırobunuzda canlı pembeler için yer açın.

ASİ

Asi ve punk stilini sevenler için güzel bir trend önerisi geldi. Sokak stilinde bolca punk stilini göreceğimiz bir sezona giriş yapıyoruz. Zincirler, koyu renkler, iddialı aksesuarlar, ekose parçalar, korse detayları, loaferlar…

KLASİK DERİ

Zamansız olma niteliğiyle her döneme damgasını vuran klasik deriler oldukça revaçta olacak. Deri ceketler, pantolonlar, etekler, çantalar… Bu sezon bolca deri kombinler yapacağız.

TEK RENK

Tek renk ve tonsürton kombinler daha stil sahibi bir görünümü vadeder. Bu sezon tek renk kombinlerde renklere yer veriyoruz. Canlı ve pastel tonlarla full look tek renk kullanıyoruz. Bu trendde palto, elbise ve trikolar en çok tercih edeceğiniz parçalardan olacaktır. İddiayı sevenler leopar deseni de unutmasınlar.

UZUN ÇİZME

Uzun değil upuzun! Diz üstü çizme sevenler için müjde, sevmeyenlerin de bir şans vermesi gerektiğini düşünmekteyim. Fakat proporsiyonunuza uygun seçimler yapmanızı tavsiye ederim, aksi halde dikkatli kullanılması gereken bir parça olduğunu bilmekteyiz. Bacak boyunuz yeteri kadar uzun değilse, kombininizde yapacağınız ufak tefek hileler ve yakalayacağınız nüanslarla hoş bir görünüme kavuşabilirsiniz. Jeanler, etekler, elbiseler ve deri taytlar kombinlenmek için sizin bekliyor olacak.

ZENGİN DESENLER

Yaz bitti ve artık tam anlamıyla şehre dönüldü. Bu sezon lüks markaların mükemmel desenleri oldukça göze çarpıyor, zengin desenlerle kombininize ayrı bir hava katabilirsiniz.

SİYAH PIRLANTA

Biz kadınlar parıltılı şeylere mütemadiyen aşık olmuşuzdur. Pırlanta, bizim için en güzel hediyelerden biridir. Daha sofistik bir trend geliyor, siyah pırlanta! Son yıllarda oldukça popüler olan siyah pırlantalar, zarif görünümün anahtarı adeta.

RENKLİ KADRANLI SAAT

Kol saati aşıkları buraya! Renkli kadranlar oldukça revaçta. Çelik ve klasik görünümüne eklenen renkli kadranlar spor görünüme göz kırpan cinsten.

CANLI KORDONLAR

Bileklere canlılık gelsin! Saat kordonlarını canlı renklerle değiştiriyoruz. Şık tasarımlarla göz kamaştıran capcanlı renklerdeki kordonlara mutlaka göz atın, bu saatler stilinize imza atacak!