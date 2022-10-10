İzel Çelebi

"Şimdiden yaz mevsimine hasret duymaya başlasak da önümüzde güzel bir sonbahar olacak kesin. Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarından hepimiz fazlasıyla nasibimizi aldık bu sene ve hırkalara geçmek bizi biraz da mutlu etti aslında. Bu sezon boyunca kombininizden eksik etmek istemeyeceğiniz parçalara bir an önce gardırobunuzda yer açmalısınız. Keyifli okumalar dilerim, modayla kalın…"

TOPRAK

Ekim ayı demek sonbaharın kalbi demek, yağmur demek… Yağmur sonrası toprak kokusunu sever misiniz? Ekim ayı toprak kokusunu ve toprak renklerini çok seviyor. Büyük bir yükseliş yaşayan toprak tonları özellikle de camel ve kahve tonlarının hakimiyetini gösterdiği full look bir kombinle nirvanaya tırmanıyor.

HAKİ TRENÇKOT

Şu zamanların vazgeçilmezi kuşkusuz ki trençkot. Klasik renginden vazgeçemediğimiz aşikar fakat haki rengi de hiç fena değil bence, hatta oldukça stil sahibi gözüküyor. Burberry'nin öncülüğündeki modele bir göz atın derim.

KURTARICI ELBİSE

Herkesin olmazsa olmaz kurtarıcı parçaları mutlaka vardır gardırobunda. Kurtarıcı ve mükemmel bir kesim elbiseniz yok ise hemen yer açın. İddialı ve fark yaratacak parçaları koleksiyonunuza katarak ansızın gününüzü kurtarabilirsiniz.

BLAZER

Akıllardaki klasik blazer modellerinden ziyade daha farklı kesimler ve baskılı blazerlar şu sıra oldukça gündemde. Kombinlenmesi kolay ve bir o kadar da iddialı.

BASKILI DENİM CEKET

Kot ceketlerin tam zamanı, klasikten uzaklaşmak isteyenler bu modellere göz atsın derim. Baskılı ve farklı dikimlerle aramıza katılan denimler kombininizin havasını değiştirecek. Tabularını yıkmak isteyenleri şöyle alalım.

KOVBOY ÇİZME

Vazgeçilmez kovboy çizmeler için sezon açıldı, zamansız ve cool bir parça olan kovboy çizmeler kombinlenmek için sizi bekliyor.

ÇANTA

Farklı tasarım çantalarla alışılagelmişin dışına çıkıyoruz. Kısacası farkımızı bu çantalarla ortaya koyuyoruz, bırakın insanlar çantanızı konuşsun.

GÖSTERİŞ

Gösteriş sevenleri buraya alalım! Gösterişli havaya aksesuarlarla bürünüyoruz ve olabildiğince iddialı bir giriş yapıyoruz ve tahmin edersiniz ki gösterişin anahtarı daha çok aksesuardır.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Fark yaratacak güneş gözlükleri bu sezon tırmanışa geçti. Güneşe aldanmayın ve her daim güneş gözlüğünüzü kombininize ekleyin. Çünkü yaz sezonundan daha da revaçta.

EKSTRA SİYAH

Siyah sevenler derneği bir hayli kalabalık biliyoruz ki. Full look siyahlara bürünüp sofistik bir görünüm için mekik dokuyoruz.

BEYAZ ÇİZME

Beyaz çizme ve botlara geçen sene sonbahar- kış sezonunda oldukça yer verdik. Bu sezon da beyazlarla yolumuza devam ediyoruz. Beyazı çiğ bulanlar ve kullanmaktan çekinenler nude ve bej tonlarına da kombininde yer verebilir.

KORSE

Bu korseler neden bu kadar çok sevildi dersiniz? Her geçen gün yenilenen, güzelleşen ve bir dönem parçası olan korseler, bele vurgu olayıyla da çok sevildi. Kıyafetlerin altında değil üstünde bize eşlik etmeye devam edecek bir süre daha.