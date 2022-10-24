İzel Çelebi

Bu tasarımlar ile hem şıklığı yakalayacaksınız hem de geçmişe gideceksiniz!

Bu tasarımlar ile hem şıklığı yakalayacaksınız hem de geçmişe gideceksiniz!

Bu tasarımlar ile hem şıklığı yakalayacaksınız hem de geçmişe gideceksiniz!

"Şu sıra şahit olduğumuz koleksiyonlardaki tasarımlarda eskiye dair detayları fazlasıyla görüyoruz ve bunu aslında arşiv olarak adlandırıyorlar. Geçmişten gelen hazine, özenle ve ilmek ilmek revize ediliyor. Zamana meydan okuyan parçalar günümüze eşlik ediyor. Rehberinize kulak verin ve detayları yakalayın, modayla kalın…"

ETNİK

Farklı dikim teknikleriyle özümüze dönüyoruz, geleneksel bir bakış açısıyla mükemmel motiflerin dansına kulak verin.

EĞLENCELİ

Baskılar, cool mu cool desenler size eğlenceli bir kombin sunuyor. Bu eğlenceli kombinleri aksesuarlarla tamamlamaya özen göstermelisiniz.

TUHAF AYAKKABILAR

Eksantrik ayakkabılar sizin için harikalar diyarından geliyor. Kombininize hareket katmak istiyorsanız sürrealist aleme hoş geldiniz.

PELUŞ

Isınmanın en tatlı yolu peluşlar! Ayakkabı, şapka ve çantalarda bol bol peluşa yer vererek dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

TÜVİT

Hem klasik hem de zarif bir silüet için tüvit kumaşı tercih edebilirsiniz. Full look tercih edebilir hatta oldukça trend olan tüvit çantalarla kombininizi zirveye çıkarabilirsiniz.

SİYAH BEYAZ İNCİ

İncinin zarifliğine diyecek yok, siyah beyaz inciler ise oldukça marjinal bir fikir. Klasikten biraz uzaklaşarak fark yaratmak isteyenlerin tercihi olacak bir parça.

ÇABASIZ ŞIKLIK

Eforsuz bir şıklık için hem spor hem de şık bir görünümü salaş kombinlerle elde edebilirsiniz.

ÇİÇEKLER

Çantalarda çiçek kokusu! Brokar kumaşları ile dönem tarzına modern bir güzellik getirirken aynı zamanda nostaljik görünüm vadeden floral çantalar, sofistik görünüm için oldukça iyi bir fikir.

DERİ

Her tasarımda farklı bir başrol oynayan deri, şüphesiz ki en zor zamanların kurtarıcısı. En popüler malzeme diyebiliriz, deriyi her parçada özgürce kullanın.

BOMBER CEKET

Değerli bir parça olan bomber ceketler anahtar parça olma yolunda hızla ilerliyor. Beklenmedik kombinlerde fark yaratarak kullanabilirsiniz.

KAVİSLİ BLUZ

Korseli beller! Bu bluzler bu sene aşırı sevildi. Dik ve iddialı bir duruş için mutlaka bir adet edinmelisiniz.