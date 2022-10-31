İzel Çelebi

Ekim ayını da geride bırakarak kışa göz kırpıyoruz. Moda tarihine damga vuran rafine zevkleri en güzel halleriyle vurgulamak ister misiniz? Cevabınız evet ise sizi ikonikleşen parçaların iddialarıyla baş başa bırakıyorum. Kahve eşliğinde keyifli okumalar. Mutlu haftalar, modayla kalın…"

SİYAH- BEYAZ

Siyah beyaz denilince bu ikili kuşkusuz ki size bir markayı çağrıştırıyor olacaktır. Maskülen ile feminen dokunuşları bir arada toplayan ve lükse mükemmel bir boyut kazandırıyor... Asil bir görünüm için siyah beyaz kombinlerle iddiayı yakalayabilirsiniz.

TAFTA ETEK

Dönemsel bir kumaş olan tafta, kullanılmaya çekinilen ama bir o kadar da asil bir duruşu besleyen bir kumaş olmasının yanı sıra volümlü olması açısından da gömleklerle ve stilettolarla tercih edilmesiyle sizi adeta kraliyet ailesi üyesine dönüştürecek, sihirli bir değneğe sahip olduğunu belirtmeliyim. Sofistike bir zarafet için şans vermeniz gereken bir seçenek.

YUMUŞAK DOKULAR

Parizyen kumaşların sıcaklığı içimize işliyor. Full look kullanabileceğiniz gibi sadece çantanızda da tercih edebilirsiniz. Yumuşak dokusuyla bohem tarza göz kırpan parçaları da bir arada görebilirsiniz.

MİNİMALİST

İddiasız iddiayı sevenlerin tercihi daha çok minimalist kombinlerden yana. Konfora önem vermenin yanı sıra sürdürülebilirlik ve sadeliği de önemseyen minimalist kombinler için seçenekleriniz bir hayli fazla.

AVANGARD

Geleneksellikten uzaklaşmak isteyenlerin tercihlerinden biri de avangard duruş. Alternatif kesimlerden, fark yaratacak parçaları kombinlemeye yetecek hayal gücünüz var ve bunu sanat eserine dönüştürebilirsiniz.

ASİ HAVA

Vivienne Westwood tarzı bir stilden bahsedelim biraz da. Klasik modaya isyankar bir hava katmayı amaçlamış ve bunu kombin parçalarına fazlasıyla yansıtmış. Yüksek platformlar, ekoseler, korse detayları ve tüller…

FEMİNEN

Işıltınızı feminen bir havayla gözler önüne sermek ister misiniz? 70'lerin enerjisine kapılmaktan çekinmeyin ve kombininizi bu oranda besleyin. File çoraplara şans vermekten çekinmeyin.

EĞLENCELİ MASKÜLEN

Maskülen tarzınızı tek düzelikten çıkarıp biraz eğlence katmaya var mısınız? Zamansız parçalarla maskülen havanızın enerjisini değiştirin.

KOLEJ AYAKKABISI

Güçlü adımlar atalım! En büyük tutkumuz şüphesiz ki ayakkabılar… Stilimizi yansıtmada en büyük rolü oynadığını söylemeliyim. Kolej günlerine gidiyoruz, ayaklarımızı gençleştiriyoruz. Loaferlar, oxfordlar podyumları sararken bize de trend haberi veriyor. Her kombinle mükemmel bir uyum yakalarken aynı zamanda konforu ve stil sahibi görünümü de vadediyor.