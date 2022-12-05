İzel Çelebi

Bu kombinler ile ışık saçacaksınız! İşte aralık ayının en trend parçaları...

Bu kombinler ile ışık saçacaksınız! İşte aralık ayının en trend parçaları...

Bu kombinler ile ışık saçacaksınız! İşte aralık ayının en trend parçaları...

Yeni yıl coşkusu sizi de etkisi altına aldı mı? Yoksa yılın son günlerini doyasıya yaşayarak trendleri kaçırmama peşinde misiniz? Yeni yıl yeni umutlar, yeni başlangıçlar ve bir sürü güzel dilek mesajı… Geri sayım başlamadan, 2023 trendlerinde kaybolmadan evvel bir yılın daha sonuna gelirken yılın son ayının trendlerini harmanlayalım. Aralık ayının bazı trendleri sizler için listelendi. Sıcak bir salep eşliğinde keyifli bir okuma neden olmasın… Güzelliklerle kalın, modayla kalın…

KAYDET VE YAYINDA GÖR

SOKAKTA PARLAK STİL

Parlayalım biraz! Parlak kıyafetlerinizi ve metalik dokulu parçalarınızı sokağa taşıyın. Işıltılı ve fütüristik bir tavır için bu trendin etkisi altına giriyoruz. Cesur silüetler içerisinde, full look parlayın diyoruz. Fazla iddiayı sevmeyenler ve risk almaktan hoşlanmayanlar ise kombininde star parçalarını cüretkar kılabilirler.

TRİKO TAKIM

Sıcak bir temas istiyoruz şu soğuk günlerde. Bize en iyi gelecek şey yumuşak triko takımlar olacaktır. Takımları tamamlayıcı parça olarak şort, etek ya da pantolon seçebilir, isterseniz de triko tulumları kullanabilirsiniz.

KAZAK

Kazaklarımız başrolde şu aylarda. Kalın mı kalın ve sıcakcık tutan kazaklarla bir yenilik peşindeyseniz tulum ve kazağı match edebilirsiniz, bu güzelliğe seyirci kalmak yerine bizzat şahit olun.

KISA BOT

Her modeliyle aramıza hoşgeldi! Topuklular ya da daha düz tabanlı olan kısa botlar… Her haliyle kombinlere kısa ve net bir yorum katıyor. Bir kış klasiği olarak ister klasik modelleriyle yanınızda, isterseniz de daha marjinal halleriyle oyunu devralıyor. Tarzınıza göre olan botu seçip dolabınıza eklemeyi unutmayın!

RENKLİ

Kış aylarının karanlık havaları sizi kasvete sürüklemesin, kombinlerimizle cıvıltıyı yakalıyoruz. Feminen duruşunuzu kış aylarında bozmayın. Renklenin, canlanın ve kış günlerinde neşeli modunuzu yakalayın.

YILBAŞI RUHU

Yeni yıla girmeden evvel aralık ayı bizi bu ışıltıya götürüyor. Yeşil ve kırmızı renklerinin hakimiyeti artıyor! Yeni yıl yeni umutlar, yeni hayaller demiştik. Bu güzel iki renkle karşılamaya hazırlanalım o halde.

PALTO

Palto her senenin vazgeçilmezi ve zamansız kırmızı çizgimiz. İster sade bir havaya bürünmek isteyin isterseniz de biraz kürklenin ve havalı bir silüete bürünün, seçim sizin.

PARLA

Parlamaktan korkmayacağımız bir aydayız! Payetler, pullar… En sevdiklerimizle ışıltıya doyamıyoruz. En parlak kombininizle etrafınıza ışıltı saçarken iddialı görünümünüze asalet katacaksınız.