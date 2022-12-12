İzel Çelebi

"Aralık ayının ışıltısına ve iddiasına hayranız! Enerjiye ve ışıltıya ihtiyaç duyduğumuz ruh halimizi canlandırmanın yolu iddialı listeden geçiyor. Sofistike bir havaya bürünmenin tam da sırası! Bu iddiayı, parıltıyı ve ışıltıyı gelecek sezon ilkbahar- yaz günlerinde de fazlasıyla göreceğiz, bu parçaları uzun vadeli kullanım için düşünebilirsiniz. İddia severler buraya lütfen! Işıl ışıl parlayın, modayla kalın…"

PARLAK TOPUKLU

Daha kadınsı, daha iddialı ve daha cüretkar! Ayaklarınız olabildiğince parlasın. Parlak ayakkabıları daha da iddialı bir formda kullanmak istiyorsanız kristal tasarımlı olanlarına göz atmayı unutmayın.

GOLD KOL SAATİ

İkonik bir stil yaratma çabanız varsa tercihiniz gold kol saati olmalı. Saat severler için trend çanı çaldı bile. Hem zarif hem iddialı bir silüet için bileğinize yakışacak en güzel gold saati edinin.

İDDİALI FORM

İddianın kraliçelerinden catsuit tulum! Tek bir parça ile zahmetsiz bir şıklığa bürüneceksiniz. Bir stil önerisi gelsin! Catsuit ile uzun çizmelerinizi dansa kaldırın ve herkes iddianızı konuşsun.

PAYET

İddiadan bahsediyorsak parıltı olmazsa olmazımız. Payetler baştan aşağı her yerde. Özgürce parlayın, full look kullanmaktan çekinmeyin.

LİLA

Asaletin rengi desek yeridir. Geçen sezondan bu trende aşinayız. Lilanın yaratıcı tasarımlarına kulak verin. Daha iddialı ve zarafeti taşıyan bir kombin için full look lila!

SÜRREALİST

Moda demek sanat demek ve hayal gücünüzün ötesine yolculuk yapmak demek. O halde sınırları zorlamanın tam da sırası. Hayal ve gerçek arasında kalmış bir form adeta…

FUŞYA PEMBE

Pembenin modası bu sefer markasıyla özdeşleşmiş bir şekilde aramızda. Pembeye gardırobunuzda yer verin ve enerjinizi yükseltin. Yılbaşı gecesi pembe ile kırmızıyı match ederek mükemmel bir görünüme imza atabilirsiniz.

GOTİK

Siyahlara bürünüyoruz ve gotik stili yakalıyoruz. Korseler, tüllü detaylar, vinil görünümlerle feminen ve oldukça seksi bir kombin yaratıyoruz. Zengin duruşa sahip olan aksesuarlarla kombininizi tamamlayın ve deri detayları unutmayın.