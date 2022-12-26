İzel Çelebi

Yeni yıla tarzınızla bomba bir giriş yapın: Stil sahibi bir görünüm için...

Yeni yıla tarzınızla bomba bir giriş yapın: Stil sahibi bir görünüm için...

Yeni yıla tarzınızla bomba bir giriş yapın: Stil sahibi bir görünüm için...

"Bir yıla daha veda ederken yeni yıl heyecanı herkesi etkisi altına aldı bile. Hediyeler alındı, ağaçlar süslendi, dilekler dilendi ve kokinalar suya koyuldu. Kış mevsimi tam hızıyla devam ederken 2022-2023 kış koleksiyonlarında renk zenginliklerinden, konforlu puff detaylarına kadar hem lüks hem de spor parçalar dikkat çekiyor. Her zaman olduğu gibi geçmişe yolculuk modanın en sevdiği seyahatlerinden biri ve olmazsa olmazıdır. Daha stil sahibi bir görünümün sırlarına kavuşmak için gelin yeni yazıda buluşalım! Sevgili okuyucularım hepinize mutlu yıllar diliyorum, güzel bir yıl olsun. Mutlu kalın ve modayla kalın…"

PUFF

Gittikçe büyüyen bir puff modasıyla karşı karşıyayız. Montların yanı sıra çantalardan telefon kılıflarına kadar her yerde göreceğiz bu sezon. Hem trend bir detay hem de sıcacık tutacak bir güzelik.

LÜKS KELEPÇE

Zarif bileklere lüks ve iddialı dokunuşlar yapılsın. Günlük kullanımda oldukça revaçta olan kelepçeler taşlı ve parıltılı halleriyle gold, silver, bronz halleriyle tam anlamıyla şık mı şık bir görünüm oluşturuyor.

BOL PAÇA

Kumaş ya da denim… Sizin için hangisi uygunsa bol paçalar podyumda salınıyor. Şu sıralar bir hayli gözde olan paraşüt kumaşlara da bir şans verin derim, fazlasıyla seveceksiniz.

RENKLİ TAKIM

Renkli hayaller kombinlere ışık tutuyor. Renkli takım elbiseler oldukça çarpıcı bir iddia sergiliyor. Floresan renklere de bir şans vermeyi unutmayın oldukça dikkat çekici bir forma bürünebilirsiniz.

GENİŞ KESİM PALTO

Bu sezon rahat tasarımlar bize daha çok eşlik edeceğe benziyor. Geniş kesimli paltolar hem erkek hem de kadın modasında üst sıralardaki yerini çoktan aldı. Bir güzelliği de istenmeyen kusurlarınızı örterken aynı zamanda stil sahibi bir görünüme de kavuşabilirsiniz.

KARIŞIK RENK

Çarpıcı renkleri birbirleriyle kombinleme fikri hem aklımızın bir kenarındaydı. Şimdi ise kombinlerimizi oyuna davet etme zamanı. Farklı renkler, iddiaya koşan kombin! Bunun adı " mix and match".

KIRMIZI

Tam da kırmızının zamanı! Kırmızıyı doyasıya yaşamaya, yeni yılı kırmızıyla karşılamaya var mısınız? Yeni yılda şans getireceğine inanılan o iddialı ve şaşalı renk kırmızı. Kırmızılara bürünelim.

TÜVİT TAKIM

Çantalarda ve çizmelerde de görmeye alıştığımız tüvit kumaş hem sıcak dokusuyla hem de klasik görünümüyle maskülen tavrınızı ortaya koymanıza yardımcı olacak. Tüvit takım mutlaka gardırobunuza ekleyin, kurtarıcı ve zamansız parçalarınız arasına girecektir.

BİNGO: YENİ YIL RUHU

Şu sıralar işte tam da bunun modası! Yeni yıl ruhunu yansıtacak şu tatlı ve sıcacık kazaklar… Birbirinden güzel desenleri ve renkleriyle fazlasıyla görsel şölen yaratıyor. Farklı desenleri ve renkleriyle her zevke ve her yaşa hitap edecek modelleriyle kombininize mükemmel bir dokunuş yapıyor.