İzel Çelebi

Bu trendler enerjinizi yükseltecek! Çarpıcı bir stile sahip olmak istiyorsanız...

Bu trendler enerjinizi yükseltecek! Çarpıcı bir stile sahip olmak istiyorsanız...

Bu trendler enerjinizi yükseltecek! Çarpıcı bir stile sahip olmak istiyorsanız...

Yeni ve güzel bir yıla güzel başlangıçlar yapmak dileğiyle yeni trendlere yelken açalım. Unutmayın ki yeni başlangıçlar için en önemli gün daima pazartesidir, yılın ilk ayı da bunun için en öncü ay olacaktır sizin için. Bu yıl tarzınızda yenilikler yapmaya hazır mısınız? Yoksa çizginizden çıkmak istemiyor musunuz? Kendinize ve stilinize bir şans verin…

Kış mevsimini tam anlamıyla yaşamaya başladığımız günlerde artık daha kalın ve daha sıcak tutan parçalara ihtiyacımız olacak. Stilinize renk katacak, enerjinizi yükseltecek trendleri takibe alın, kaçırmayın. Mutlu bir hafta diliyorum, modayla kalın…"

KAYAK TATİLİ

Kış tatili için bir planınız var mı? Kayak tatili sever misiniz? Kayak yapmam ama kayak kıyafetlerini severim diyorsanız bu stil önerisi size gelsin. Kayak sonrası bir after için yapılacak en iyi kombin nedir sizce? Bolca pastel renkler barındıran, sizi sıcacık tutacak oversize parçalar ya da tulum montlar…

Desenli ve eğlenceli taytlar, metalik eldivenler, kar botlarınızla after için oldukça iyi görünüyor olacaksınız.

MASKÜLEN TAKIM

Takımlar gardırobumuzun zamansız ve kurtarıcı parçaları. Her kadının dolabından mutlaka bir takım vardır nihayetinde. Pantolon, ceket ve yeleklerle bu takım oyununa bir bakış atın. Klasik ve maskülen severler mükemmel aksesuar dokunuşlarıyla iddialı bir görünüme kavuşabilirler.

RENKLİ TRİKO

Trikolar, dokusuyla bizi şımartan ve içimizi ısıtan parçalar, bu sezon da destekçimiz. Hem rahatlığınızdan ödün vermeyin hem de şıklığınızdan. Etekler, elbiseler, pantolonlar derken trikolarla renklenin.

EKOSE

Ekose aşkına! Bitmiyordu ekosenin krallığı. Çantalardan ayakkabılara, paltolara… Podyumdan sokak stiline iniş yapan ekoseler her haliyle ve her rengiyle zamansız olma özelliğini koruyarak ilk sıralara yükseliyor.

KLASİK ÇİZGİLER

Klasik çizgiler bütün parçalarda kendini gösterirken en çok da kazaklardan ayrılamaz oldu. Bu sene her seneden daha çok trend olan çizgili kazaklar özellikle de siyah üzerine beyaz ya da beyaz üzerine siyah haliyle renkli formlardan ziyade klasik haliyle trendlerde.

ZAMANSIZ DETAYLAR

Bazı detaylar vardır ki basic bir kombini şahlandırır. Her zamana, her döneme hitap eden minimal detaylarla stil sahibi görünün.

İDDİALI IŞILTI

Pırlanta sevmeyen kadın yoktur. Her haliyle parlayan ışıltılı pırlantalar favorimizdir. Saat kullanmayı seven kadınlar için bir stil önerisi gelsin o halde. Pırlantalı saatler bu yıl size çok yakışacak, bilekleriniz parlasın.

DOĞAL TAŞLAR

Doğal taşların enerjisine inanır mısınız? Doğal taş severler buraya! Yüzüklerden kolyelere… Doğal taşları istediğiniz formlarda kullanabilirsiniz.

ZÜMRÜT

Mücevher sevenler ve iddiadan vazgeçmeyenler zümrütlerinizi kuşanın. Bu sene zümrüt ne kadar trend ise zümrüt yeşili de o kadar trend.

YILIN RENGİ: MÜRDÜM

Oldukça zengin ve pozitif bir renk olan mürdüm 2023'ün favori rengi oldu. Full look mürdüm de kullanabilirsiniz. Kadife severler için ise mükemmel bir renk olacaktır. Mürdüme en çok yakışan renklerden biri de nude ve bej tonlarıdır, stilinizi trend renklerle taçlandırın.