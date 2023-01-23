İzel Çelebi

Biz kadınların vazgeçilmez parçası ayakkabılar! Bu senenin ayakkabı trendlerine göz attınız mı? Mutlaka elinizin altında olması gereken kilit parçalardan ve trendlerinize uygun ayakkabılardan mutlaka edinin ve stilinize hareket getirin. 2023'ün trend ayakkabılarını sizler için derledim, keyifli haftalar. Modayla kalın…

HAYVAN DESENLERİ

İnce ve kalın topuklu modelleriyle klasikleşmiş haline gelen hayvan desenleri ayakkabılara hareket getiriyor. Özellikle üzerinde kilit gibi detayları olan modeller çok revaçta.

PLATFORM

En rahat topuklulardan biri olan platformlar ekstra yüksek artık. Yüksek topuklarla dikkat çekmek isteyenlerin seveceği bir trend.

ABSÜRT

Absürt ve yaratıcı tasarımları seviyorsanız bu sezon bu tarz modellere şans vermelisiniz.

WESTERN

Klasikleşen ve ikonik bir model haline gelen western kovboy stili özellikle midi boy eteklerinizle çok uyumlu olacak.

KADİFE

Kadife severler, şık bir stil görünümü için kadife bot ve çizmelere göz kırpsın. Özellikle renkli modelleriyle sokak stiline bir renk katacaksınız.

LOAFER

Dizüstü çoraplarla kolej stilini yakalayacağınız loafer modelleri konfordan da ödün vermiyor. Adeta zamansız bir parça.

YAĞMUR BOTU

Yağmur botları renklendi, şenlendi. Kasvetli yağmurlu havalara renk getirmek için eğlenceli bir dokunuş yapabilirsiniz.

PLATFORM BOT

Platformlar botlarda da bizimle. Yüksek taban sevenler bot seçiminde de mutlu olacak.

BABET

Daha minimal sevenler babetlere geri dönüş yapabilir. Ufak detaylarla şıklığı yakalamaya çalışanlar ve konforundan ödün vermeyenler bu sezon bol bol babet giyebilirler.

SPOR

Spor ayakkabılarda daha sade ve basic modeller bu sezon trend ayakkabılar arasında olacak. Ufak detaylarla kendini gösteren hem sportif hem de şık kombinlere eşlik edecek bir çift spor ayakkabı edinin.

AÇILI TOPUK

Bir dönem trendi olan açılı topuklar oldukça stil sahibi bir görünüm vadediyor ve oldukça rahat bir giyim sağlıyor.

DİZÜSTÜ

Bazı kombinlerin kurtarıcı parçası olan dizüstü çizmeler riskli olduğu kadar güzel bir seçenek de. Vücut proporsiyonunuza dikkat ederek bir model seçmenizde fayda var.

İKONİK ÇİZME-BOT

Sivri burunlar, ince topuklar…Çekici bir görünüm için ve daha feminen kombinler için olmazsa olmaz modellerden. Çizme ya da bot istediğiniz formda olanı tercih edebilirsiniz.

KABA STİL

Kaba dediğimize bakmayın bir o kadar da zarif bir hali var. Hem rahat hem kurtarıcı. Aklınıza gelebilecek bütün parçalarla kombinleme özgürlüğüne sahipsiniz adeta.