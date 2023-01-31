İzel Çelebi

Bu senenin trendlerine ilk bakışta gördüğümüz hem zamansız parçaların varoluşu hem de geleceğe dair kuşağının da etkisiyle değişmekte olan çağın gelişigüzel kombinleriyle sokak stilinin evrilişi. Kadın, erkek farketmeksizin dayatılan katı ve çizgisi belli trendlerden ziyade trendleri kişiselleştirme tavrı çok daha fazla ön planda tutuluyor. Fütüristik kesimler, monokrom görünümler ve asil beyazın hakimiyeti… 1920 ve 1970'lere dokunuş yapan trendlerin nasıl bir resim çizdiklerine gelin birlikte göz atalım. Keyifli okumalar, mutlu haftalar. Modayla kalın…

MODERNİZE İNCİLER

İncinin asil tavrı ve mükemmel duruşu! Birçok kombini vintage havasına sokan inciler birçok ünlü markanın favorisi olmuş durumda. Bu modernize incilerle gösterişli bir havaya bürüneceksiniz.

ELDİVEN

Havalar gittikçe soğuyor, ellerimizi koruyalım. Hem oldukça güzel ve havalı bir aksesuar hem de stilinize dahil ettiğimiz için hiç pişman olmayacağınız klasik bir aksesuar. Daha iddialı bir görünüm için dirsek kısmına kadar olan eldivenleri denemelisiniz.

YILAN

Aksesuarda yılan denilince adeta bu figürle ikonikleşen meşhur marka akıllara gelecek. Hal böyle olunca muadilleri de oldukça fazla seçenekleriyle ulaşılabilir durumda. Zümrütler, pırlantalar eşlik ediyor gold ve silver mücevherlere. Mitolojik figür sevenler için de yılan detayı oldukça cesur bir tavır sergiliyor.

BROŞ

Broşlar yeniden aramızda. Saçlarınızda, yakanızda veyahut kombininizin dikkat çekmesini istediğiniz herhangi bir yerinde, siz nasıl isterseniz orada kullanabilirsiniz. Ceket yakanızın altına takacağınız bir fular ve üzerine iliştirilmiş bir broş ile fazla söze gerek yok kombininiz konuşsun.

MATRİX

Matrix'den alınan ilhamla hem asi hem retro bir görünüme kavuşmanın tam sırası. Favori renklerimiz siyah ve gri.

KAŞMİR

İpeksi bir görünüm, zengin bir dokunuş…Kaşmir şıklığı size sade bir kombinin ardından yıldız efekti veriyor. Özellikle bu kumaşı uzun palto seçimlerinizde kullanabilirsiniz.

TEDDY KABAN

Yumuşacık dokusuyla sizi bu kış sarıp sarmalayacak hem konforlu hem kombin kolaylığından dolayı da oldukça fazla tercih edilen teddy kabanlar, her rengiyle sahalara iniyor.

YOGA

Yoga yapmayı sever misiniz? Yoga yaparken oldukça rahat ve elastik kombinler yapıldığını bilirsiniz. Peki bu kombinlerinizi sokak stiline taşımaya ne dersiniz?

ETNİK

Adeta bir miras gibi taşıdığımız ve hayatımızın hemen hemen her köşesinde kullanabildiğimiz etnik motifler kombinlerinize bohem bir hava katsın.

SAFARİ YEŞİLİ

Toprak tonlarının ve haki yeşilinin hakim olduğu kombinler adeta safari günlüklerini sokak stilinde canlandırıyor. Mont ve pantolonlarda bol cepli olanlar ise bu tarzın favorisi.

BEYAZ

Bu sezon beyaz içim söylenecek çok söz var. Bu kış beyaz bir başka moda hatta fazla moda! Baştan aşağı beyaz kombinlerle aydınlık bir kış geçireceksiniz. Beyaz kombinlerinize eşlik etmesi için zengin aksesuarlar tercih edebilirsiniz.

BEYAZ- KREM

Beyaz için söylenecek çok şey var demiştik, beyaz ve krem uyumunun tadına doyum olmayacak. Bu ahenk kombinlerden ev dekorasyonlarına kadar uzanacak, beyazı tonsürton kullanmanın tam da sırası.