İzel Çelebi

Soğuk kış günlerinde ne giysem diye düşünmeye son! Bu parçalarla şıklığı yakalayın...

Soğuk kış günlerinde ne giysem diye düşünmeye son! Bu parçalarla şıklığı yakalayın...

Soğuk kış günlerinde ne giysem diye düşünmeye son! Bu parçalarla şıklığı yakalayın...

Kış fazlasıyla kendini göstermeye başlarken kafalarda her kombinde oluşan o soru, "Ne giyeceğim?". Soğuk kış günlerinde sıradanlıktan sıkılanlar ve her gün aynı şeyi giydiğini düşünenler için birkaç trend önerisi gelsin. Mutlu kalın, modayla kalın…

MOR

Asil bir renk olmasının yanı sıra mor renk aynı zamanda insanlara pozitif enerji verir. Şişme montlarımızdan botlarımıza kadar mor ve morun her tonunu ve hatta lilayı doyasıya kullanabilirsiniz. Havalar soğuk diye tarzımızı gösteremeyecek değiliz!

KESKİN KATLAR

Fütüristik detaylar ve keskin formlar minimal parçalarla bütünleşiyor. En şık ve en sofistik görünümler için bu stili tercih edin.

MASKÜLEN & FEMİNEN

Adeta iki tarzın işbirliği niteliğinde bu furya sade silüetlerin ve zamansız formların bütünleşmesiyle kendinden emin bir tavır sergiliyor.

PELUŞ ŞAPKA

Soğuk havaların vazgeçilmezi peluşlar! Peluş şapkalarla sıcacık bir kış sizleri bekliyor. Hem genç hem sportif görünümüyle sokak stiline cool bir hareket kazandırıyor.

DERİ ELBİSE

Herkesin dolabında olmazsa olmaz kurtarıcı parçaları vardır muhakkak. Çabasız bir şıklık için mükemmel bir seçenek olan deri elbiseler, kombinleme rahatlığı bakımında da harika bir alternatif. Bu stile bayılacaksınız, deri elbiselerinizi istediğiniz tarz ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.

DOĞA MOTİFLERİ

Tropik desenler ve çiçekler sizi kışın karanlık havasından çıkartıp enerjinizi yükseltmek için geliyor. Ekstra katmanlı desenler ve modası asla geçmeyecek floral detaylar sizi tatildeymişsiniz hissine sürükleyecek.

ÇİZGİLİ GÖMLEK

Çizgilerden vazgeçemiyoruz. Minimalist tavrı sevenler için oldukça estetik bir seçenek olan çizgili gömlekler maskülen bir rüzgar estiriyor. Tam anlamıyla bir klasik.

TAKIM

Mini takımlar gardıroplara hemen girsin! Şort ya da eteklere eşlik eden ceketler, renk renk ve desen desen formlarıyla dolaplarınıza hareket katmaya geliyor. Tam bir dönem trendi 90'lardan herkese merhaba! Bu takımlara cesur aksesuarlarla eşlik edin.

YORGAN

Sıcağı sevenler ve kat kat giyinenler için yorganlar gelsin! Pofuduk montlar konforu ve iç dolgusuyla sizi ev rahatlığında tutacak.

MERMER GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

En cool stil önerilerinden biri de güneş gözlükleridir. Mermer desenli güneş gözlükleri tarzınıza ilham vermeye geliyor. Grafik formlar adeta ikonik bir tarza bürünüyor.