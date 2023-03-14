İzel Çelebi

Mart demek umut demek. Ağaçlarda yeşeren çiçekler, toprağa düşen cemre demek… Yüzümüzü güneşe döndüğümüz ve her günü şükrederek karşıladığımız günlerde, mart ayının güzel bahar kokusuyla mest oluyoruz. Marteniçkaları takıp hem bir geleneğe göz kırpıyoruz hem de geleceğe umutla sarılırken güzel dileklerimiz için bir ritüeli gerçekleştiriyoruz. Yeni bir sezona giriş yaparken baharın tadını çıkarmak da işin cilvesi. Mart ayı için trend alarmı çalıyor, gelin birlikte trendlere bakalım.

Mutlu ve umutlu kalın, modayla kalın…

TURUNCU-PEMBE

Renklerin en hoş hali, yüzümüzü güldürecek bu renkler cıvıltısıyla baharı renklendirmeye geliyor. İki rengin uyumu kulağa geldiğinden daha güzel gelecek gözünüze.

KARGO CEPLER

Bu ceplerle çanta taşımanıza bile gerek kalmayabilir hanımlar. Pantolonlarda alıştığımız kargo cepler her parçada kendini göstererek inovatif bir tavır sergiliyor. Seksalpalitesi yüksek kargo cepli parçalar kulağa nasıl geliyor? Hem pratik hem stil sahibi bir görünüm şüphesiz.

FİYONK

Kadın kadın bir duruş için fiyonklara şans verin. Her parçada görmeye alışacağınız bir sezon olacak, romantik kombin severler için aranan detay bulundu!

MAVİ

Kime iyi gelmez ki mavi bir gökyüzüne ya da denize dalıp gitmek. Sakinlik için ihtiyacınız olan tek renk mavi olacak. Full lookları bu renkle zorlayın, bu sezon pek çok rengi tahtından edecek.

LOGOSUZ SADELİK

Öyle bir kombin düşünün ki oldukça sade, gösterişsiz ve kesinlikle sıfır logo. Bu şıklığı bir pantolon bir düğmeli hırkayla sağlayın. Bu sezon düğmeli hırkalar oldukça favori. Minimal, kaliteli bir duruş için az- öz parça kombini.

MAKSİ ETEK

Maksi etekler mini etekleri bu sezon yerinden etti, neredeyse yerleri süpüren bol etekler kargo cepleri, yaratıcı detaylarıyla kullanışlılık vadederken stilinize asil bir dokunuş yapıyor. Peki düşük bel maksi etekler? Bu sezon beller açık, ayaklar kapalı.

FÜTÜRİZM

Kendini katman katman ya da iri desenlerle gösteren ilk bakıldığında çok kalabalık bir kombin gibi gözüken fakat detaylarla adeta birbirine puzzle gibi tutunan stillerden bahsediyoruz. Sanatsal nüanslar da cabası tabi.

SINIRSIZ YARATICILIK

Gözünüz sıradan kalıplar ve kesimler görmekten sıkıldıysa bu sezon istediğiniz kadar ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Sahte gerçeklik adı altında bir stile bürünebilir, ilk defa gördüğünüz tasarımlara şans verebilirsiniz.

YENİ KLASİK

Klasikleşen ve zamansız parça haline gelen modeller adeta dönemlerin modasından rol çalıyor. Hem klasik ve modern tavrını ortaya koyarken zarafetini gösterme konusunda cimri davrandığı söylenemez.

PENCERELİ DEKOLTE

Pantolonlar, elbiseler, gömlekler ve dahası. Cut- out modası yine ve yeniden aramızda. Farklı yorumlarıyla dekolte severlerin yüzünü güldürecek mükemmel tasarılarıyla moda klasiğine dönüşmesi an meselesi.

SİYAH UZUN

Kurtarıcı parça ve siyah uzun elbise! Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Kolay kombinleme özelliği ve asilliğiyle sezona Marie Curie havasıyla giriş yapıyor.