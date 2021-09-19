Pasta Şefi Didar Yanar

KAYISI TOPLARI

15 adet kuru kayısı

6 adet hurma

50 gr yulaf

2 gr tarçın

Yapılışı: Kuru kayısıları ve hurmaları bir kabın içine alarak yumuşaması için üzerine bir miktar sıcak su ilave ederek 10 dakika bekleyin. Yumuşayan kayısı ve hurmaları sudan çıkarıp iyice kurulayın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp, kayısı ile birlikte blenderdan geçirin. İyice ezildikten sonra yulafı ilave edin. İyice homojen olana kadar karıştırın. Bir tepsinin üzerine yağlı kağıt serin. Karışıma dilediğiniz boyutlarda elinizle şekil verin ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Buzdolabında 3 saat bekletin. Afiyet olsun.

KAKAOLU FINDIK KREMASI

200 gr kavrulmuş fındık

60 gr kakao

15 gr hindistan cevizi yağı

30 gr keçi boynuzu özütü

1 fiske tuz

Yapılışı: Fındıkları bir tavaya koyup hafif ısıda kavurun. Daha sonra blendera fındıkları ve tuzu ekleyerek çekin. Üzerine hindistan cevizi yağı, keçi boynuzu özütü ve kakaoyu da ekleyin ve krema kıvamına gelene kadar çevirin. Ağzı sıkıca kapatılmış cam kavanozda uzun süre tazeliğini korur.