Pasta Şefi Didar Yanar

Tabii ki de her zaman ki gibi ihtiyaçtan doğan tatlılardan birisidir krem patiseri (pastacı kreması). Kökeni Fransa olarak bilinen tatlının ana maddesi un, süt ve yumurta ve şekerdir. Pişirildiğinde hem tok tutma hem de çok fazla porsiyonun çıktığı bu tatlı oldukça fazla kullanım alanı vardır. Genel anlamda tüm pastalar Fransa'dan çıksa da zamanla evrilip dünya bazında formüllere sahip olmuş bir tariftir krem patiseri.

Peki iyi bir krem patiseri nasıl olmalıdır hemen anlatayım efendim. Her şeyden önce un çok önemli mutlaka yumuşak un kullanılmalıdır. Protein oranı en fazla %11 olan unlar kullanılmalı. İkincisi yumurta, sarı rengini veren ve bağlayıcı özelliğe sahip olan yumurta sanayi değil çiftlik yumurtası olması ürününüzü daha lezzetli yapacaktır. Üçüncü özellik tüm malzemeler birleştiğinde iyice kavurmak un kokusunu almamak gerekir. Tatlandırıcı olarak her zaman çubuk vanilya kullanırım. Hem lezzet hem de içindeki tohumların duruşu oldukça albenili gözükür. Son olarak mutlaka dinlendirilmelidir. Esansının ve kıvamının oturması için 1 gece buzdolabında saklamanızı öneririm.

Şimdilerde ise sadece vanilyalı değil birçok çeşidi yapılmaktadır. Kullanım olanı oldukça fazla olan krem patiseri pastacılığın ana malzemesi haline gelmiştir. Anneme söylediğimde bu bizim küçükken çocuklara yaptığımız muhallebinin koyu hali dediğinde yok canım daha neler desem de annem haklıydı, sizce krem patiseri ne kadar Fransız?