Pasta Şefi Didar Yanar

Gluten unda bulunan bir proteindir. İnsanlar üzerinde glutenin oluşturduğu çölyak hastalığı ciddi sağlık problemlerine yol açar. Hastalığın başlıca belirtileri karın bölgesinde şişkinlik, yaşa göre kilo azlığı, kas zayıflığı, kansızlık, dışkıda anormallik dışkıda tuvalet ihtiyacının artması, ishal, kusma ve yorgunluk, nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları, büyüme geriliği, gaz şikayetleri, iştahsızlık, eklem ve kemik ağrıları, sinirlilik, ciltte kaşınma ve döküntüler. Uzun süredir bu tip belirtileriniz var ise mutlaka doktora görünmenizde fayda var.

Çölyak hastalığı her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan hastalıklardan biridir. Çünkü belirtiler çoğunlukla ilişkili bir başka hastalığı da düşündürmektedir. Çölyak hastaların ömürleri boyunca glutensiz diyet uygulaması gerekiyor. Tedavi süresince glütenin diyetten uzaklaştırılmasıyla bağırsak yapısında hızla düzelme sağlıyor. İltihap düzeliyor, emilim normale dönüyor.

Herkesin bildiği bir gerçek vardır. 3 yasak beyaz un, şeker, tuz. En önemlileri un dan kurtuluyor olmak, hayatınıza 1-0 önden başlamak demektir. En çok bilinen gluten un da bulunur. Un u hayatımızdan çıkardığımızda kilo alımımız ve karbonhidrat miktarımız çok düşüklere geçer. Paketlenmiş, işlenmiş ürünleri hayatımızdan çıkarıyor olmak. Ağırlık olarak sebze ve baklagillerle besleniyor olmakta vücut metabolizmamızı dengede tutar. Daha fit ve sağlıklı bir insan demek daha çok motive olmuş daha güçlü insan demektir.

Sağlıklı bir yaşam için gene tatlılarınızı yiyebilir yemeklerinizi kolayca yapabilirsiniz. İşte ben tam da burada sizin için devreye giriyorum size mükemmel 2 tane glutensiz tarifim var.

İNCİR UYUTMASI

Malzemeler

750 gr süt

15 adet kuru incir

1 avuç ceviz

Yapılışı

İncirlerin kafalarını kesip sıcak sütte 30 dakika bekletin. Ortalarına ceviz koyarak 1 gece oda sıcaklığında bekletin. Ertesi gün hepsini blendardan geçirerek servis kaselerine koyarak tüketebilirsiniz.

ÇİKOLATALI KURABİYE

Malzemeler

200 gr badem unu ya da fındık unu

55 gr kakao

1 tutam tuz

5 gr kabartma tozu

150 gr tereyağ

100 gr stevia

2 yumurta

5 gr vanilin

Yapılışı

Kuru malzemeleri bir kapta karıştıralım. Yumurta ve oda sıcaklığındaki tereyağı mikserde kabartın. Yumurtaları teker teker ekleyelim. 2 karışımı birbirine hafifçe karıştıralım. 30 dakika dolapta bekletelim. Dolaptan çıkartıp ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp tepsiye yağlı kağıt üzerine serelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 13 15 dakika pişirelim. Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.