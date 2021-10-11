Pasta Şefi Didar Yanar

Bir pastacı olarak hayır renklendirici ve katkı maddeleri asla tehlikeli değildir diyebilirim ama bir anne olarak bunu asla söyleyemem. Aslında olaya şu yönden de bakmayı seviyorum. Un ve şeker hayatımızda ne kadar tehlikeliyse katkı maddeleri ve renklendiriciler de o kadar tehlikeli.

Un ve şeker çok masum gözükse de hayatımızda çok büyük bir yerleri ve sağlığımızı çok fazla tüketildiğin de de o kadar çok zarar veren ürünler. Her şeyin fazlası zarardır lafını hatırlatarak başlamak istiyorum bu yazıma. Pasta katkı maddeleri aynı un ve şeker gibi fazla oranda tüketildiğinde tabi ki de zararları çok büyük. Kullanılan renklendiricilerin içlerinde kimyasallar bulunmakta, gıdaların üzerinde "Hiçbir koruyucu madde içermez" yazısı "Hiçbir katkı maddesi yoktur" anlamına asla gelmez. Koruyucu içermeyen ürünlerde MSG adlı lezzet arttırıcı katkı maddeleri bulunur.

Pastalar asla masum ürünler değildir. Ne kadar tükettiğine bağlı olarak insan vücuduna zararı değişir. Mesela ayda kaç kere pasta yiyorsunuz? Ne kadar tatlı tüketiyorsunuz? Bu soruların cevapları her gün ise orda ciddi bir sorun var demektir. Sizi şeker hastalığı başta olmak üzere ciddi hastalıklar çıkartır önünüze. İçindeki katkı maddelerini geçtim orda ki en büyük sorun şeker başta olmak üzere vücuda giren kimyasallar hastalıklara yol açar.

Ama ayda bir tüketilen bir tatlı ki bu her diyetisyenin mutlaka verdiği bir miktar sizi bu denli sağlık sorunları yaşamanıza sebep olmaz.

Bir anne olarak sizi ve çocuklarınızı paketli ürünler başta olmak üzere uzak durmaya ya da ayda bir olacak şekilde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Unutmayın evde yaptığınız bir tatlı dışarıda yediklerinizin yerini asla tutmaz.