Pasta Şefi Didar Yanar

ŞEKERSİZ HURMALI BROWNIE

MALZEMELER

Yumurta 185 gr

Hurma şurubu 300 gr

Tereyağı 215 gr

Bitter çikolata 150 gr

Un 150 gr

Ceviz 75 gr

Hurma kurusu 75 gr

YAPILIŞI

Yumurta ve hurma şurubunu benmari de 70 dereceye kadar ısıtın. Daha sonra mikserde en hızlıda soğuyana kadar kabartın. Tereyağını eritin ocaktan alın. Çikolatayı tereyağına ekleyip karıştırın. Kabaran yumurta karışımına ekleyin. En son kuru malzemeleri koyarak karıştırın. Pişirme kabınıza koyun ve önceden ısıtılmış fırında 150 derecede 45 dakika pişirin. İster sıcak isterseniz de soğuk servis edebilirsiniz.

CHIA PUDİNG

MALZEMELER

Süt 400 gr

Hindistan cevizi sütü 280 gr

Chıa tohumu 30 gr

Akçaağaç şurubu 55 gr

Nişasta 15 gr

YAPILIŞI

Chia tohumunu bir kaba koy ve sütleri ekle 3 saat oda sıcaklığında beklet. Ocağa koy kaynat nişasta ile bağla ve kaynadıktan sonra şurubu ekle biraz daha kaynat ve ocaktan alarak kaselere dök ve soğuttuktan sonra servis yap.