Yazarlar Sağlıklı nefis tarifler
Pasta Şefi Didar Yanar
Pasta Şefi Didar Yanar
Sağlıklı nefis tarifler
11.11.2021 | Perşembe

ŞEKERSİZ HURMALI BROWNIE

MALZEMELER

  • Yumurta 185 gr
  • Hurma şurubu 300 gr
  • Tereyağı 215 gr
  • Bitter çikolata 150 gr
  • Un 150 gr
  • Ceviz 75 gr
  • Hurma kurusu 75 gr

YAPILIŞI

Yumurta ve hurma şurubunu benmari de 70 dereceye kadar ısıtın. Daha sonra mikserde en hızlıda soğuyana kadar kabartın. Tereyağını eritin ocaktan alın. Çikolatayı tereyağına ekleyip karıştırın. Kabaran yumurta karışımına ekleyin. En son kuru malzemeleri koyarak karıştırın. Pişirme kabınıza koyun ve önceden ısıtılmış fırında 150 derecede 45 dakika pişirin. İster sıcak isterseniz de soğuk servis edebilirsiniz.

CHIA PUDİNG

MALZEMELER

  • Süt 400 gr
  • Hindistan cevizi sütü 280 gr
  • Chıa tohumu 30 gr
  • Akçaağaç şurubu 55 gr
  • Nişasta 15 gr

YAPILIŞI

Chia tohumunu bir kaba koy ve sütleri ekle 3 saat oda sıcaklığında beklet. Ocağa koy kaynat nişasta ile bağla ve kaynadıktan sonra şurubu ekle biraz daha kaynat ve ocaktan alarak kaselere dök ve soğuttuktan sonra servis yap.

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