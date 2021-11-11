Pasta Şefi Didar Yanar

ŞEKERSİZ HURMALI BROWNIE
MALZEMELER
YAPILIŞI
Yumurta ve hurma şurubunu benmari de 70 dereceye kadar ısıtın. Daha sonra mikserde en hızlıda soğuyana kadar kabartın. Tereyağını eritin ocaktan alın. Çikolatayı tereyağına ekleyip karıştırın. Kabaran yumurta karışımına ekleyin. En son kuru malzemeleri koyarak karıştırın. Pişirme kabınıza koyun ve önceden ısıtılmış fırında 150 derecede 45 dakika pişirin. İster sıcak isterseniz de soğuk servis edebilirsiniz.
CHIA PUDİNG
MALZEMELER
YAPILIŞI
Chia tohumunu bir kaba koy ve sütleri ekle 3 saat oda sıcaklığında beklet. Ocağa koy kaynat nişasta ile bağla ve kaynadıktan sonra şurubu ekle biraz daha kaynat ve ocaktan alarak kaselere dök ve soğuttuktan sonra servis yap.