Pasta Şefi Didar Yanar

Günün tatlı krizini zirvede hissettiğimiz anlardır akşam saatleri. Peki akşam akşam tatlı yersem kilo almaz mıyım ya da daha doğrusu soru şu olmalı akşamları hangi tatlıları yersem kilo almam?

Kilo aldırmayan tatlılar dediğimde kulağınıza ütopik gelsen de imkânsız değiller. Tek yapmanız gereken mutfağınızda ki malzemeleri başka bir göz ile elden geçirmeniz. Kilo alacağım derdine düşüp tatlı yememenin hiçbir anlamı yok. Ye ama sağlıklı olanlarından ye. Gelin benimle birlikte güzel bir tatlı yapın şimdi.

KAKAOLU CHIA

MALZEMELER

200 gr süt

10 gr bal

25 gr kakao

15 gr chia tohumu

YAPILIŞI

Aşırı basit bir yapımı var buna inanmayacaksınız. Sütü ılıtın ve tüm malzemeleri koyarak bir kavanozun içinde çalkalayın. Bir kâseye döküp chiaların hafif şişmesini bekleyin isterseniz dolaba atıp soğuk soğukta tüketebilirsiniz. İşte bu kadar basit şimdiden afiyet olsun.