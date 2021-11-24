Yazarlar Şeker hastalarına özel tatlı tarifleri
Pasta Şefi Didar Yanar
Pasta Şefi Didar Yanar
Şeker hastalarına özel tatlı tarifleri
24.11.2021 | Çarşamba

FIRINDA KABAK TATLISI

Malzemeler

  • 700 gr bal kabağı
  • 300 gr su
  • Servis için
  • Ceviz içi
  • 20 gr agave şurubu

Hazırlanışı

Kabakları soyup dilimleyin. Kabakları fırın poşetine koyup suyu ilave edip poşetin ağzını kapatın, üzerine kürdan ile delikler açın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Pişen balkabağını servis tabağına alın ve üzerine ceviz içi ve agave şurubu dökerek afiyet ile yiyin.

YOĞURTLU MEYVELİ DONDURMA

Malzemeler

  • 250 gr yoğurt
  • 50 gr bal
  • Kırmızı meyveler
  • 20 gr yulaf
  • Kuruyemiş

Hazırlanışı

Yoğurt ve balı iyice karıştırın. Kalan meyveleri ilave edip silikon kaplara dökerek dondurucuda en az 5 saat bekletin. Donduktan sonra afiyet ile yiyin.

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