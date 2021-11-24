Pasta Şefi Didar Yanar

FIRINDA KABAK TATLISI

Malzemeler

700 gr bal kabağı

300 gr su

Servis için

Ceviz içi

20 gr agave şurubu

Hazırlanışı

Kabakları soyup dilimleyin. Kabakları fırın poşetine koyup suyu ilave edip poşetin ağzını kapatın, üzerine kürdan ile delikler açın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Pişen balkabağını servis tabağına alın ve üzerine ceviz içi ve agave şurubu dökerek afiyet ile yiyin.

YOĞURTLU MEYVELİ DONDURMA

Malzemeler

250 gr yoğurt

50 gr bal

Kırmızı meyveler

20 gr yulaf

Kuruyemiş

Hazırlanışı

Yoğurt ve balı iyice karıştırın. Kalan meyveleri ilave edip silikon kaplara dökerek dondurucuda en az 5 saat bekletin. Donduktan sonra afiyet ile yiyin.