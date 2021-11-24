Pasta Şefi Didar Yanar

FIRINDA KABAK TATLISI
Malzemeler
Hazırlanışı
Kabakları soyup dilimleyin. Kabakları fırın poşetine koyup suyu ilave edip poşetin ağzını kapatın, üzerine kürdan ile delikler açın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Pişen balkabağını servis tabağına alın ve üzerine ceviz içi ve agave şurubu dökerek afiyet ile yiyin.
YOĞURTLU MEYVELİ DONDURMA
Malzemeler
Hazırlanışı
Yoğurt ve balı iyice karıştırın. Kalan meyveleri ilave edip silikon kaplara dökerek dondurucuda en az 5 saat bekletin. Donduktan sonra afiyet ile yiyin.