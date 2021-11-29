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Pasta Şefi Didar Yanar
Pasta Şefi Didar Yanar
Sporculara özel tatlı tarifleri
29.11.2021 | Pazartesi

PROTEİN BAR

Malzemeler

  • 245 gr yulaf ezmesi
  • 245 gr yer fıstığı
  • 245 gr tuzsuz lor peyniri
  • 20 gr bal
  • 1 adet muz

Yapılışı: Yulafları blender yardımıyla un haline getirin. Yer fıstıklarının kabuklarını soyup, yine blender yardımıyla parçalayın. Tam un haline getirmek gerekmiyor bu aşamada, parçacıklı olarak da bırakabilirsiniz. Yulaf unu, çekilmiş fıstıklar, bal, lor peyniri büyük bir kaba koyun. Muzu ezin ve püre kıvamına getirip karışıma ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurup karıştırın. Tepsi veya borcama yağlı kağıt koyup, üzerine karışımı koyun. İyice bastırarak, kaç porsiyona bölmek istiyorsanız kesip dilimlere ayırın. Daha sonra buzdolabına koyun. En az 1 saat buzdolabında beklettikten sonra protein barı hazır. Afiyet olsun.

YULAFLI TART

Malzemeler

  • 160 gr yulaf ezmesi
  • 2 adet muz
  • 5 gr tarçın
  • 14 gr bal
  • 200 gr yoğurt
  • İstenilen meyve

Yapılışı: Muzları çatal yardımıyla iyice ezin. Geniş bir kaba alın. Üzerine yulaf ezmesi, tarçın, bal ekleyip iyice karıştırarak yoğurun. Pişirme kaplarını yağlayın ve karışımı koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Kaplardan çıkarılan tartların üzerine yoğurt ve meyve dilimleri ekleyin. Afiyet olsun.

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