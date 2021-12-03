Pasta Şefi Didar Yanar

ELMALI STRUDEL

Malzemeler

Hamuru için;

350 gr un

42 gr zeytinyağı

1 yumurta sarısı

8 gr pudra şekeri

1 gr tuz

100 gr su

Hamuru yağlamak için;

28 gr tereyağı

İç harcı;

4 adet kırmızı elma

14 gr tereyağı

24 gr toz şeker

100 gr kuru üzüm

100 gr file badem

2 gr vanilya

8 gr tarçın

Üzeri için;

Pudra şekeri

Yapılışı: Yumurta sarısı, pudra şekeri, zeytinyağı ve tuzu geniş bir karıştırma aldıktan sonra suyu yavaş yavaş ilave edip, karıştırın. Unu azar azar ekleyip tüm malzemeyi iyice karışana kadar yoğurun. Kıvam alan hamuru temiz bir kaba alın. Üzerini temiz bir bezle kapattıktan sonra, oda ısısında 20 dakika kadar bekletin.

Hamur dinlendiği esnada elmalı iç harcı hazırlamak için; yıkadığınız elmaları dört eşit parçaya bölün. Çekirdekli kısımlarını aldıktan sonra kabuklarını soyun. İnce ince, cips şeklinde ya da küçük küpler halinde elmaları doğrayın. Tereyağı ve toz şekeri tavaya alın. Karamel rengini alana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Doğranmış elmalar, file badem ve ıslatıp suyunu süzdüğünüz kuru üzümleri ekledikten sonra 10 dakika kadar kavurun. Vanilya ve toz şekeri koyduktan sonra karıştırdığınız iç harcı ocaktan alın, soğuması için bir kenarda bekletin.

Oda ısısında üzeri kapalı şekilde dinlenen hamuru dört eşit parçaya böldükten sonra kolay açılması için nişasta serptiğiniz mutfak tezgahı üzerinde bir oklava yardımıyla tek tek açın. Açtığınız hamurların üzerine yapışan nişastayı bir fırça yardımıyla temizleyin. Hamurları yağlamak için kullanacağınız tereyağını küçük bir cezvede eritin. Açtığınız ilk hamur katını mutfak tezgahı üzerine alın. Bir yumurta fırçası ile üzerini tereyağı ile yağlayın. Aralarını eritilmiş tereyağı ile yağladığınız tüm yufkaları üst üste dizin. Dört eşit parçaya böldüğünüz hamurdan açılan yufkalar olabildiğince ince olmalıdır ki tatlınız ağızda dağılsın ve hamur olmasın.

Hazırladığınız iç harcı, kenar kısımlarında pay bırakarak yufkaların orta kısmına yayın. Kenarda kalan yufka kısımlarını içe katladıktan sonra büyük bir dikdörtgen elde edecek şekilde uzunlamasına, rulo şeklinde sarın.

Fırın tepsisine koyduğunuz tatlıyı, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldığınız tatlıyı ilk sıcaklığını atması için beklettikten sonra üzerine bolca pudra şekeri eleyin. Dilimledikten sonra servis edin. Afiyet olsun.

CANNOLİ

Malzemeler

Hamuru için;

200 gr un

8 gr pudra şekeri

20 gr sirke

5 gr portakal kabuğu rendesi

1 yumurta

5 gr vanilin

Dolgu maddesi;

200 gr labne

32 gr pudra şekeri

150 gr krem şanti

65 gr süt

Süslemek için;

Antep fıstığı

Damla çikolata

Yapılışı: Yumurta ve sirkeyi bir kaba alın. Portakal kabuğunu da alıp güzelce çırpın. Un, vanilin, pudra şekerini de koyup güzelce yoğurun. Hamur sert bir hamur olacak. 1 saat streçleyip oda sıcaklığında dinlendirin. Eşit parçalara ayırıp yuvarlak şekilde incecik açın. Yuvarlak kalıpla kesip korne kalıbına sıkıca sarın. Ucunu açılmaması için suyla yapıştırın. Kızgın yağa atın, ara ara dikkatlice çevirin. Renk alınca alın. Soğuyunca kalıptan çıkarın.

Krema için; labne, pudra şekeri ve krem şantiyi çırpın. Süt ilave edip çırpmaya devam edin. Sıkma torbasına alıp 1 saat dolapta bekletin. İçini doldurup kenarlarına antep fıstığı ve damla çikolata batırın. Afiyet olsun.