Pasta Şefi Didar Yanar

Hafta sonu tatlı tarifi arayanlara enfes 2 lezzet sunuyorum. Bu tarifler özellikle meyve severlerin gözdesi olacak. Hem pratik hem de enfes tarifleri umarım çok seversiniz...

VİŞNELİ MUFFİN

MALZEMELER

TEREYAĞ 125 GR

TOZ ŞEKER 125 GR

YUMURTA 3 ADET

UN 225 GR

KABARTMA TOZU 10 GR

VİŞNE 100 GR

YAPILIŞI

Tereyağ ve şekeri mikserde kabart. Yumurta ekle çırp. Kuru malzemeleri ekle toplamda 6 dakika çırp. Kaplara dökün ve vişneleri üzerine koyup 180 derecede 20 dakika pişirin.

MEYVELİ KEK

MALZEMELER

TEREYAĞI 250 GR

TOZ ŞEKER 225 GR

YUMURTA 4 ADET

UN 275 GR

KABARTMA TOZU 5 GR

CEVİZ 50 GR

KURU MEYVELER TOPLAMDA 200 GR

YAPILIŞI

Tereyağ ve şekeri iyice kabart. Yumurtaları tek tek ekle. Un ve kabartma tozunu ekle. En son kuru meyveleri koy karıştır. 180 derecede 45 dakika pişir. Afiyet olsun.