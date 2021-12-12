Yazarlar Nefis meyveli tarifler!
Pasta Şefi Didar Yanar
Pasta Şefi Didar Yanar
Nefis meyveli tarifler!
12.12.2021 | Pazar

Hafta sonu tatlı tarifi arayanlara enfes 2 lezzet sunuyorum. Bu tarifler özellikle meyve severlerin gözdesi olacak. Hem pratik hem de enfes tarifleri umarım çok seversiniz...

VİŞNELİ MUFFİN

MALZEMELER

  • TEREYAĞ 125 GR
  • TOZ ŞEKER 125 GR
  • YUMURTA 3 ADET
  • UN 225 GR
  • KABARTMA TOZU 10 GR
  • VİŞNE 100 GR

YAPILIŞI

Tereyağ ve şekeri mikserde kabart. Yumurta ekle çırp. Kuru malzemeleri ekle toplamda 6 dakika çırp. Kaplara dökün ve vişneleri üzerine koyup 180 derecede 20 dakika pişirin.

MEYVELİ KEK

MALZEMELER

  • TEREYAĞI 250 GR
  • TOZ ŞEKER 225 GR
  • YUMURTA 4 ADET
  • UN 275 GR
  • KABARTMA TOZU 5 GR
  • CEVİZ 50 GR
  • KURU MEYVELER TOPLAMDA 200 GR

YAPILIŞI

Tereyağ ve şekeri iyice kabart. Yumurtaları tek tek ekle. Un ve kabartma tozunu ekle. En son kuru meyveleri koy karıştır. 180 derecede 45 dakika pişir. Afiyet olsun.

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