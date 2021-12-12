Pasta Şefi Didar Yanar

Hafta sonu tatlı tarifi arayanlara enfes 2 lezzet sunuyorum. Bu tarifler özellikle meyve severlerin gözdesi olacak. Hem pratik hem de enfes tarifleri umarım çok seversiniz...
VİŞNELİ MUFFİN
MALZEMELER
YAPILIŞI
Tereyağ ve şekeri mikserde kabart. Yumurta ekle çırp. Kuru malzemeleri ekle toplamda 6 dakika çırp. Kaplara dökün ve vişneleri üzerine koyup 180 derecede 20 dakika pişirin.
MEYVELİ KEK
MALZEMELER
YAPILIŞI
Tereyağ ve şekeri iyice kabart. Yumurtaları tek tek ekle. Un ve kabartma tozunu ekle. En son kuru meyveleri koy karıştır. 180 derecede 45 dakika pişir. Afiyet olsun.