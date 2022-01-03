Pasta Şefi Didar Yanar

Gluten olmadan tatlı olur mu tabi ki de olur hem de bal gibi mis gibi olur. Gluten un un içerisinde bulunan bir tür proteindir. Bu protein insanları rahatsız edendir aslında. Piyasa da çokça rastlayacağınız glutensiz unlar mevcuttur, bu unlardan istediğiniz her tatlıyı rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca kendisinden doğal glutensiz unlar da mevcuttur. Yani anlayacağınız siz yeter ki tatlı yemek isteyin ben size her türlü tatlı tarifi veririm.

Bademli Kurabiye

Malzemeler

Hamuru İçin:

200 gr toz badem

2 adet yumurta

50 gr süt

70 gr pudra şekeri

28 gr kakao

Üzeri İçin:

Pudra şekeri

Yapılışı: Toz badem, pudra şekeri ve kakaoyu bir kaba alarak karıştırın. Üzerine yumurta ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin ve hafif akışkan kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde alarak yağlı kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin. Afiyet olsun. Kurabiyelerinizi benmari usulü eritilmiş çikolataya batırarak servis edebilirsiniz.

İncirli Kurabiye

Malzemeler

4 adet kuru incir

1 adet olgunlaşmış muz

20 gr kuru üzüm

60 gr Hindistan cevizi

80 gr ceviz içi

3 gr tarçın

5 gr kabartma tozu

Yapılışı: İncirleri 5 dakika sıcak suda bekletin. Muzu ve yumuşayan incirleri parçalara ayırın. Tüm malzemeleri robottan geçirin. Kıvamlı bir hamur elde edin. Elinizle yuvarlayarak şekil verin. Kurabiyeleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.