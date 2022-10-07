Pasta Şefi Didar Yanar

İNCİRLİ TAŞ KADAYIF

Hamuru için: · 200 gr ılık süt · 200 gr ılık su · 10 gr kuru maya · 15 gr toz şeker · 3 gr tuz · 280 gr un Şerbeti için: · 500 gr su · 400 gr toz şeker · 10 gr limon suyu

Kızartmak için: · 250 gr sıvı yağ İçi için: · 100 gram ceviz içi · 6 adet kuru incir (minik doğranmış) · 5 gr tarçın

HAZIRLANIŞI: İçi için: Tüm malzemelerin bir kabın içinde karıştırın. Şerbeti hazırlamak için: Derin bir tencerenin içerisine su ve şekeri aktarın. Şeker eriyene kadar karıştırın. Hafifçe kaynamaya başladığında içerisine limon suyunu ilave edin ve kıvam aldığından ocaktan alın. Oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Hamuru için: Ilık su, ılık sütü derin bir kabın içerisine aktarın. Üzerine kuru maya, toz şeker ve tuzu ilave edip karıştırın. Unu da ilave ederek akışkan kıvamlı, krep hamuruna benzer bir hamur elde edin. Üzerini kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika mayalandırın. Yanmaz yapışmaz bir tavayı ocağın üzerine alın ve ısıtın. Mayalanan hamuru kepçe yardımıyla minik pancake boyutlarında olacak şekilde dökün. Üst kısımları kuruyana ve minik kabarcıklar oluşana kadar bir tarafını pişirin. Pişen hamurların içini hazırladığınız iç harçla doldurun ve kenarlardan bastırarak kapatın. Derin bir tavaya sıvı yağı dökün ve kızdırın. Kızan yağın içine hazırladığınız kadayıfları atın. İyice kızardıklarında fazla yağlarını süzdürün ve ılık şerbetin içine atın. Şerbetini iyice çektikten sonra tabağa alın ve süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.

İNCİRLİ KEK

Malzemeler: · 3 adet yumurta · 200 gr toz şeker · 100 gr süt · 115 gr zeytinyağı · 10 adet kuru incir · 280 gr un · 1 adet rendelenmiş limon kabuğu · 3 gr tarçın · 10 gr kabartma tozu · 5 gr vanilya Kek kalıbını yağlamak için: · 1 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI: Kuru incirleri, küçük küpler halinde doğrayın. Yumurta ve toz şekeri, derin bir kapta bir çırpıcı yardımıyla köpük köpük olana kadar karıştırın. Zeytinyağı ve sütü de ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün. Elenmiş unu azar azar ekleyin. Vanilya ve kabartma tozunu katın. Toparlanması için kek harcını karıştırmaya devam edin. Hoş bir koku vermesi için; rendelenmiş limon kabuğu ve kekimizin şekerden yana olan yaramaz katkısını bir parça kıracak tarçını ilave edin. İncir parçalarını una bulayın. Fazla ununu eledikten sonra hazır olan kek harcına ekleyin. Tahta bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırdıktan sonra kek harcınız hazır oldu bile. Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Harcı kalıba boşaltın. Eşit oranda kabarması ve üzerinde oluşan kabarcıkların gitmesi için kek kalıbını mutfak tezgahına bir iki kez vurun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kabarıp, üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimledikten sonra hakkını vermek için kahve yanında servis edin. Afiyet olsun.

İNCİRLİ TART

Hamuru için: · 1 adet yumurta · 100 gr yoğurt · 65 gr pudra şekeri · 175 gram tereyağı · 420 gr un · 8 gr kabartma tozu · 3 gr vanilya özütü İncirli harç için: · 400 gram kuru incir · 100 gr fındık içi

Üzeri için: · 20 gr pudra şekeri

HAZIRLANIŞI: İncirli iç harcı hazırlamak için; sap kısımlarını kestiğiniz incirleri yumuşaması için 10 dakika kadar ılık suda bekletin. Ortadan ikiye kestiğiniz kuru incirleri mutfak robotuna alın. Fındık içi ilavesiyle püre haline gelene kadar çektirin. Yumurta ve pudra şekerini derin bir karıştırma kabında karıştırın. Sırasıyla; yoğurt, tereyağ, vanilya özütü, elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyin. Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurun dörtte birini ayırıp derin dondurucuya kaldırın. Geri kalan kısmını unlanmış mutfak tezgahı üzerinde bir merdane yardımıyla 1-2 cm. kalınlığında açın. Açtığınız hamuru, hafifçe yağlanmış yuvarlak bir fırın tepsisi ya da tart kalıbının tabanına dikkatlice yayın. Bir çatalın uç kısmıyla birkaç yerinde delikler açın. Hazırladığınız incirli karışımı üzerine yayın. Derin dondurucuda beklettiğiniz hamuru çıkartın. Rendenin kalın tarafını kullanıp incirli iç harç üzerine hamuru rendelemeye başlayın. Üzerlerine hafifçe bastırıp incir püresine yapışmalarını sağlayın. Üzeri hamur parçalarıyla örtülü incirli tartı, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Fırından çıkıp ılındıktan sonra üzerine pudra şekeri eleyip dilimler halinde sevdiklerinizle paylaşın.