Pasta Şefi Didar Yanar

İSVİÇRE MERENGİ

Malzemeler: • 140 gr yumurta akı • 250 gr pudra şekeri • 2 gr tuz • İstediğiniz renk gıda boyaları

HAZIRLANIŞI: Yumurta aklarını dikkatli bir şekilde ayırın. Ayırdıktan sonra cam bir karıştırma kabına alın. Yumurta beyazlarına bir çimdik tuz ekleyin ve düşük güçte çırpmaya başlayın. Pudra şekerini azar azar ekleyin. Mikserin gücünü artırarak karışımı 20-25 dakika çırpın. Dilediğiniz renkteki gıda boyalarını, kürdan ucuyla ilave edin. Karışım katı bir hal almamalı ve parmak aranıza alıp dokunduğunuzda elinize şeker kırıntısı gelmemesi önemli kriterlerdir. Rengarenk dev bir köpük halini alan beze karışımını krema poşetine alın. Arzu ettiğiniz şekildeki ucu, poşetin uç kısmına yerleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıtları açtıktan sonra, bezeleri tepsiye aralıklı olarak sıkın. Önceden ısıtılmış 100 derecede, 90 dakika kadar pişirin. Düşük ısıda sertleşene kadar pişirdiğiniz bezeleri, ılınana kadar fırında bekletin. Afiyet olsun.

BALLI BABA TATLISI

Malzemeler: * 175 gr un * 7 gr tuz * 15 gr toz şeker * 15 gr yaş maya * 60 gr süt * 1 adet yumurta * 2 adet yumurta akı * 3 adet portakal * 45 gr margarin * 60 gr süzme yoğurt

Şurubu için: * 1 adet portakal suyu * 90 gr esmer şeker * 125 gr bal * 450 gr su HAZIRLANIŞI: Hamuru yoğuracağınız kaba unu eleyin. Tuzu ve şekeri de eleyerek karıştırıp, ortasını havuz biçiminde açın. Mayayı biraz sütte çözerek sulandırın. Yumurtayı ve yumurta aklarını beraberce çırpın. Açtığınız havuzun ortasına sulandırılmış mayayı ve çırpılmış yumurtaları dökün. Kabın ağızını bir streç film ile kapatıp, ılık bir yerde yaklaşık 30 dakika, maya kabarcıklanmaya başlayıncaya kadar bekletin. Bu arada portakallardan birinin kabuğunu rendeleyin. Üç portakalın da zarsız dilimlerini çıkarmak için önce tepelerinden ve altlarından birer kapak kesin. Portakalı bir tarafının üzerine oturtun. Bir elinizle kavrayıp, bıçakla yukarıdan aşağıya doğru derince keserek kabuklarını beyaz kısımlarıyla birlikte tamamen alın. Portakal zarsız, sadece etli turuncu kısmı görülür halde olmalıdır. Portakalı elinize alıp, bir bıçakla dilimleri her iki tarafından kesin ve zarsız olarak dilimleri çıkartın. Diğer portakalları da aynı şekilde hazırlayın. Kabarmış olan mayalı unun üzerindeki streç filmi alarak içine rendelenmiş portakal kabuklarını katıp karıştırın. Esnek bir hamur haline gelinceye kadar yaklaşık 5 dakika çırpın. Kabın ağızını tekrar film ile kapatarak yaklaşık 1 saat mayalı hamuru kabarmaya bırakın. Kenarı dalgalı, tek parçalık 12 adet kek kalıbını ağlayıp unlayın ve fazla unlarını silkeleyin. Hamur abarınca yumuşatılmış margarini çırparak yedirin ve hamuru kalıpların Kalıpları bir fırın tepsisine dizin. Yaklaşık 30-40 dakika hamurlar kabararak kalıpları tamamen dolduruncaya kadar dinlendirin. Fırınınızı 200°C'ye getirip ısıtın. Kabarmış hamurları sıcak fırına sürün. Üzerleri altın sarısı renk alıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkan baba tatlılarını kendi kalıpları içinde 5 dakika soğutup, ters çevirerek kalıplardan çıkarın. Ilınıncaya kadar bekletin. Şurubunu hazırlamak için portakal suyunu, şekeri ve balı küçük bir tencereye koyun. Üzerlerine suyu ekleyerek orta ateşte şeker eriyinceye kadar karıştırın. Şurubun ağırlaşması için 5 dakika kaynamaya bırakın. Şurubu ateşten alın. Keskin ve sivri uçlu bir bıçak ile hazırladığınız baba tatlılarının tepelerinden koni biçiminde dibe doğru sivrilen bir parça kesip çıkartın. Babatatlılarını bir tepsiye dizip, kapaklarını da düz yerleri alta gelecek şekilde yanlarına koyun. Sıcak şurubu bir kaşıkla ortalarından başlayıp, üzerlerine gezdirin. Tepsinin dibinde biriken şurubu kaşıkla tekrar üzerlerine dökün. Babalar bütün şurubu çekinceye kadar bu işlemi sürdürün. Babaların ortalarına birer kaşık yoğurt koyun. Yoğurdun üzerine portakal dilimlerini bölüştürün. Kapaklarını portakal dilimlerinin üstüne kapatarak servis yapın. Afiyet olsun.

ÜZÜMLÜ KEK

Malzemeler: · 3 adet yumurta · 200 gr şeker · 240 gr yoğurt · 230 gr sıvı yağ · 100 gr kuru üzüm · Portakal ve limon kabuğu rendesi · 10 gr kabartma tozu · 5 gr vanilya · 280 gr un

HAZIRLANIŞI: Karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alın ve iyice çırpın. Üzüm hariç diğer malzemeleri ekleyip tekrar çırpın, kek hamurunu hazırlayın. En son hafifçe unladığımız üzümleri ekleyip kaşıkla karıştırın. Yağladığınız kek kalıbına harcı alıp 180 derecede pişirin. Kek soğuduktan sonra servis tabağına ters çevirerek çıkartın. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.